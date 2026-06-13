RFS viesos pieveic "Grobiņu" un atraujas no čempiones "Riga"
RFS sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 17. kārtas mačā viesos ar rezultātu 3:1 (2:0) uzvarēja "Grobiņu". RFS labā vārtus guva Modu Saidī, Mārtiņš Ķigurs un Roberts Veips, bet pretiniekiem vārtus guva Artjoms Puzirevskis.
Mača 22. minūtē pēc straujas pārejas uzbrukumā Gotjē Mankendā piespēlēja Saidī, kurš no apmēram pieciem metriem sita bumbu vārtos, panākdams 1:0 viesu labā. Deviņas minūtes vēlāk pēc Mora Tallā piespēles bumbu vārtos raidīja Ķigurs, kurš nostiprināja rīdzinieku pārsvaru.
Otrā puslaika sākumā Stefans Paničs soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Maksimu Sidorovu un uz RFS vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Spēles 50. minūtē Roanda Baravīka izpildīto "pendeli" Jevgeņijs Nerugals atvairīja, liedzot "Grobiņai" gūt vārtus.
RFS uzbrukumi noplaka līdz 80. minūtē pēc Saidī piespēles 3:0 panāca Veips, taču minūti vēlāk pēc Oļģerda Raščevska centrējum ar galvu bumbu RFS vārtos ieraidīja Puzirevskis.
Pirms tam "Riga" viesos ar 4:1 pārspēja debitanti "Ogre United", kas aizvadīja savu pirmo spēli Ogres stadionā.
Vēl sestdien trešās vietas īpašniece "Auda" savā laukumā spēlēs ar "Jelgavu".
Piektdien "Liepāja" cīņā par ceturto vietu turnīra tabulā savā laukumā ar 3:1 uzvarēja "Super Nova" komandu, bet "Tukums 2000" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Daugavpili".
RFS 17 spēlēs ir izcīnījusi 46, bet "Riga" - 42 punktus, "Auda" komandai ir 34 punkti 16 cīņās, bet "Liepājai" - 25 punkti. Tālāk ir "Super Nova" ar 20 punktiem, "Daugavpils" guvusi 19, "Jelgava" - 15 punktus, "Tukums 2000" komandai ir 14 punkti, "Grobiņai" - 13 punkti, bet Ogres "United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.