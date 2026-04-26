FOTO: Kas tie par jokiem? Latviju aprīļa izskaņā pārsteidzis sniegs un krusa! Valstī spēkā oranžais laikapstākļu brīdinājums
Daudzus Latvijas iedzīvotājus svētdienas, 26. aprīļa, rīts pārsteidzis ar sniegu un krusu.
Ginta dalījusies ar kolorītu video ar puteni Jaunmoku pils pagalmā, norādot, ka šie esot "aprīļa joki". Anita pauž, ka šādi skati ļauj atminēties ziemu, piebilstot, ka tagad jau viss esot nokusis. Ēriku redzētais pārsteidzis, un viņa norādījusi, ka "palikusi bez vārdiem", bet Kaspars cilvēkus mierina paužot, ka šāds "cīrulītis" jau esot kļuvusi par ierastu parādību pavasarī.
Jāpiemin, ka daudz cilvēku dalījušies ar sniegotiem foto un video uzņēmumiem arī citviet Latvijā. Sandra publicējusi foto, kurā Talsos redzamas apsnigušas automašīnas, Gundega dalījusies ar video no puteņa Tukumā, Nina norādījusi, ka Dobelē pavasara ziedus klāj bieza sniega kārta, un arī liepājniece Evrika un ventspilnieks Jānis novērojis līdzīgu skatu.
Kamēr sniegs jau daudzviet nokusis, sinoptiķi atgādina, ka šodien Latvijā izsludināts dzeltenās un oranžās pakāpes laikapstākļu brīdinājums. Svētdien teritorijas lielākajā daļā vismaz kādā brīdī gaidāmi nokrišņi, pārsvarā slapja sniega un lietus formā, tomēr ik pa brīdim uzspīdēs arī saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas dienas iesākumā daļā Kurzemes piekrastes sasniegs ātrumu līdz 25 metriem sekundē, kur spēkā oranžās pakāpes brīdinājums. Oranžais brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām ir spēkā jūras piekrastes zonā - Ventspils, Pāvilostas pusē -, pārējā Latvijas teritorijā - dzeltenais brīdinājums.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien vakarā. Maksimālā gaisa temperatūra svētdien nebūs augstāka par +4...+8 grādiem. Rīgā iespējami nelieli nokrišņi. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš brāzmās sasniegs līdz 20 līdz 23 metrus sekundē, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6...+7 grādiem.
Kā vēstīts, saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju AS "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas dzelzceļš" sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību. Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.