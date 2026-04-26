Ventspilī vēja ātrums sasniedzis 23 metrus sekundē. Cilvēki Latvijā jau ziņo par nolūzušiem kokiem
Svētdien jūras piekrastes tuvumā pastiprinājušās vēja brāzmas, Ventspilī sasniedzot 23 metrus sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā operatīvā informācija.
Ventspilī ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzis 23 metrus sekundē, Kolkā - 19 metrus sekundē, Mērsragā un Pāvilostā 17 metrus sekundē, bet Liepājā 16 metrus sekundē. Ainažos novērotas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē Rīgā vējš brāzmās pūš ar ātrumu 17 līdz 18 metri sekundē. Arī valsts austrumu daļā vējš brāzmās vietām sasniedzis 15 līdz 16 metrus sekundē.
Vēja radīto postījumu dēļ glābēji aizvadītajā diennaktī jau saņēmuši 13 izsaukumus - deviņus Rīgā un tās apkārtnē, divus Latgalē un pa vienam Zemgalē un Vidzemē. Pārsvarā glābēji atbrīvoja ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem. Atsevišķos gadījumos demontētas no ēkas atrautas metāla plāksnes, nostiprināta ceļa zīme, kas radīja apdraudējumu gājējiem, kā arī piestiprināts no ēkas fasādes atrauts reklāmas baneris.
Rīgas pašvaldība aicinājusi neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas
Oranžais laikapstākļu brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām šodien ir spēkā jūras piekrastes zonā - Ventspils, Pāvilostas pusē -, pārējā Latvijas teritorijā - dzeltenais brīdinājums. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā. Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien vakarā.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien nebūs augstāka par +4...+8 grādiem. Saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju AS "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas dzelzceļš" sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību. Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.