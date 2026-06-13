ASV prezidents Donalds Tramps
Pasaulē
Šodien 21:44
Tramps paziņo, ka rīt būs vienošanās Irānas kara izbeigšanai, Teherāna nepiekrīt
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņojis, ka ilgi gaidīto Savienoto Valstu un Irānas vienošanos par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos plānots parakstīt svētdien.
"Līgumu plānots parakstīt rīt, un tūlīt pēc tā parakstīšanas Hormuza šaurums būs atvērts visiem," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.
Tomēr ASV prezidenta paziņojums ir pretrunā ar Irānas Ārlietu ministrijas paziņojumu, ka gaidāmā vienošanās ar ASV par kara izbeigšanu netiks parakstīta rīt. "Mums ir jāgaida un jāskatās, kad tieši vienošanās tiks parakstīta, lai gan tas nebūs rīt," paziņoja Irānas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis. Viņa teikto citēja Irānas ziņu aģentūra IRNA. "Nevar izslēgt iespēju, ka tas varētu notikt tuvākajās dienās," viņš piebilda.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs šodien paziņoja, ka ASV un Irānas miera līguma teksts, visticamāk, tiks pabeigts 24 stundu laikā.