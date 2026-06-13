"Auda" zaudē punktus pret "Jelgavu" un atpaliek no līderu dueta
Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešās vietas īpašniece "Auda" sestdien 17. kārtas noslēgumā Rīgā spēlēja neizšķirti 1:1 (0:1) ar "Jelgavu". "Audai" vārtus guva Eduards Dašķevičs, bet "Jelgavai" - Alans Kangars.
Spēles pirmajā pusē ļoti aktīvs bija "Jelgavas" čehu uzbrucējs Tomāšs Ratajs, kuram gan traumas dēļ spēle noslēdzās priekšlaicīgi. Pirms došanās pārtraukumā, pirmā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē, pēc Gļeba Žaleiko izpildītā stūra sitiena ar galvu bumbu vārtos raidīja Kangars.
Jelgavnieki bija vadībā līdz 59. minūtei, kurā Dašķevičs pretinieku soda laukumā apmānīja pretspēlētājus un sita bumbu mērķī - 1:1.
Pirms tam "Riga" viesos ar 4:1 pārspēja debitanti "Ogre United", kas aizvadīja savu pirmo spēli Ogres stadionā, bet RFS izbraukumā ar 3:1 bija pārāka pār "Grobiņu".
Piektdien "Liepāja" cīņā par ceturto vietu turnīra tabulā savā laukumā ar 3:1 uzvarēja "Super Nova" komandu, bet "Tukums 2000" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Daugavpili".
Pēc 17 kārtām RFS ir 46 punkti, "Riga" komandai 42 punkti, bet labāko trijnieku ar 35 punktiem noslēdz "Auda". Tālāk ar 25 punktiem ir "Liepāja", aiz kuras ar 20 punktiem ir "Daugavpils", 19 punktus guvusi "Super Nova", 16 punkti ir "Jelgavai", 14 punktus guvusi "Tukums 2000", 13 - "Grobiņa", bet pēdējā ar četriem punktiem ir "Ogre United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.