Dienvidkurzemē piemājas saimniecībā atklāts Ņūkāslas slimības uzliesmojums
Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā piemājas saimniecībā ar 50 vistām konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums. To apstiprina no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus. Lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, līdzīgi kā tas ir augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā, novietnē tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija.
PVD, izvērtējot primāros epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus un potenciālos vīrusa izplatīšanās ceļus no slimības skartās novietnes, slimības tālāku izplatīšanos vērtē kā maz iespējamu. Līdz ar to šajā slimības uzliesmojuma gadījumā piemēros normatīvajos aktos paredzētu atkāpi un ierobežojumu zonas ap slimības skarto novietni netiks noteiktas.
Ņūkāslas slimība ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīgi elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī septicēmija jeb sepse.
Vīrusa rezervuārs dabā ir savvaļas putni. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētiem savvaļas putniem. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar sevišķi bīstamām infekcijas slimībām kā Ņūkāslas slimība vai augsti patogēnā putnu gripa, vai citām infekcijas slimībām, mājputnu īpašniekiem ir jāievēro biodrošības pasākumi, kas ir jāievieš un jāievēro gan mājputnu komercnovietnēs, gan mazajās mājputnu novietnēs. Turklāt pret Ņūkāslas slimību ir atļauta mājputnu profilaktiskā vakcinācija. Latvijā vakcinācija pret Ņūkāslas slimību ir obligāta mājputniem visās mājputnu novietnēs, kuras ir iesaistītas pārtikas apritē, savukārt piemājas mājputnu novietnēs PVD rekomendē vakcinēt mājputnus un turētos putnus pret Ņūkāslas slimību.
PVD atgādina, ka katra mājputnu novietne un tajā esošie mājputni ir jāreģistrē Lauku atbalsta dienestā. Kā arī, iegādājoties mājputnus, vienmēr jāpārliecinās par to izcelsmi, pieprasot tirgotājam uzrādīt pavaddokumentus.
Iepriekš Ņūkāslas slimības uzliesmojums Latvijā konstatēts 2025. gada novembrī piemājas saimniecībā ar 35 mājputniem Talsu novada Valdemārpilī.
Ņūkāslas slimības uzliesmojumi pēdējos gados arvien biežāk konstatēti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Piemēram, 2025. gadā Polijā Ņūkāslas slimības dēļ tika likvidēti vairāk kā 8,7 miljoni mājputnu.
Šogad Eiropas valstīs novērojama līdzīga tendence, taču vairāk kā pagājušajā gadā Ņūkāslas slimības uzliesmojumus konstatē Čehijā un Vācijā, kā arī Spānijā. Šī gada februārī Ņūkāslas slimības uzliesmojums ticis konstatēts arī Lietuvā.