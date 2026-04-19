Pārcelta Preiļu autoosta: svarīgi zināt visiem autobusu pasažieriem!
Preiļu novada pašvaldība skaidro pagaidu autoostas izvēli Raiņa bulvārī 28 un sabiedriskā transporta kustības organizāciju būvdarbu laikā, uzsverot drošību un pakalpojumu nepārtrauktību. Iedzīvotāji aicināti izmantot ērtākās pieturas, drīzumā pilsētā tās papildinot, līdz tiks pabeigta modernizētā autoosta.
"Mēs saprotam, ka izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā ietekmē cilvēku ikdienu, īpaši seniorus, ģimenes ar bērniem un tos, kuri ikdienā dodas uz centru, veikaliem, pastu vai ārstniecības iestādēm," teic Preiļu novada pašvaldība un skaidro, kāpēc pagaidu autoosta ir tieši Raiņa bulvārī 28 un kā šobrīd tiek organizēta satiksme:
"Preiļu autoostas pārbūve ir ilgi gaidīts, rūpīgi plānots un šobrīd īstenots projekts. Novada iedzīvotājiem jau labi zināms, ka līdzšinējā autoosta ilgstoši atradās kritiskā tehniskā stāvoklī un vairs neatbilda ne drošības, ne mūsdienīgas pasažieru apkalpošanas prasībām. Tāpēc pagaidu autoostas izveide ir nepieciešams risinājums, lai būvdarbu laikā autobusu satiksme netiktu pārtraukta un iedzīvotājiem būtu nodrošināta droša vieta, kur izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus.
Pašvaldība, izvēloties pagaidu autoostas atrašanās vietu, rūpīgi vērtēja vairākus iespējamos risinājumus, diskutējot ar speciālistiem, autoostas pakalpojuma sniedzēju un sabiedriskā transporta pārvadātājiem. Vieta tika izvēlēta, balstoties uz drošības apsvērumiem, normatīvo aktu prasībām un praktiskām iespējām nodrošināt pilnvērtīgu autoostas darbību būvdarbu laikā. Raiņa bulvāra 28 teritorija tika atzīta par vispiemērotāko vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šajā vietā ir pietiekama platība, lai vienlaicīgi apkalpotu vairākus autobusus. Otrkārt, teritorijā iespējams organizēt drošu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu. Treškārt, tieši šeit iespējams izvietot autoostas darbībai nepieciešamo infrastruktūru — nojumes, tualetes, biļešu tirdzniecības vietu, uzgaidīšanas iespējas un citus pasažieru apkalpošanai nepieciešamos risinājumus.
Svarīgi saprast, ka autoosta nav tikai pietura, kur autobuss uz īsu brīdi apstājas. Autoostai jāspēj nodrošināt vairāku reisu apkalpošanu vienlaikus un pasažieriem nepieciešamos pakalpojumus, ko nav iespējams pilnvērtīgi organizēt atsevišķās ielu malās esošās apstāšanās vietās vai veikalu stāvlaukumos. Tādēļ pagaidu autoostu nevar aizstāt tikai ar tā dēvētajām “kabatām” vai atsevišķām pieturvietām pilsētā.
Vienlaikus būtiski uzsvērt, ka iedzīvotājiem nav obligāti jādodas līdz pagaidu autoostai, ja tuvāk viņu galamērķim atrodas cita pietura. Tāpēc aicinām izmantot tās pieturvietas, kas ir ērtākas nokļūšanai līdz pilsētas centram, veikaliem, pastam, poliklīnikai vai citām ikdienā svarīgām vietām. Jāņem vērā arī tas, ka daļai iedzīvotāju jaunā pagaidu autoostas atrašanās vieta ir pat tuvāka un ērtāka nekā iepriekšējā, jo tā atrodas tuvāk poliklīnikai un līdz ar to ir izdevīgāka tiem, kuri dodas saņemt medicīniskos pakalpojumus. Lai pārejas periodu padarītu ērtāku, tuvākajā laikā autobusu pieturvietu skaits pilsētā tiks papildināts. Zemāk ir pievienota shēma ar esošajām un plānotajām pieturvietām: www.preili.lv/lv/media/138620/download?attachment.
Runājot par drošību, bērnu un gājēju drošība pašvaldībai ir prioritāte. Pagaidu autoostas piekļuve organizēta tā, lai pēc iespējas mazinātu transporta un gājēju plūsmu krustošanos, un situācija tiek uzraudzīta arī praksē. Pašvaldība turpinās sekot līdzi satiksmes organizācijai un nepieciešamības gadījumā ieviesīs papildu risinājumus.
Mēs saprotam, ka šis nav ideāls risinājums visiem. Tomēr tas ir pagaidu risinājums laikā, kad pilsētas centrā notiek apjomīgi būvdarbi. Šo darbu mērķis ir sakārtot pilsētvidi un pēc projekta pabeigšanas nodrošināt mūsdienīgāku, ērtāku un kvalitatīvāku infrastruktūru arī sabiedriskā transporta pasažieriem," norāda Preiļu novada pašvaldība.