Preiļu novada dome (foto: Preiļu novada pašvaldība)
Novadu ziņas
Šodien 11:11
Preiļu novada iedzīvotāji aptaujā var novērtēt pašvaldības darbu
Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu no 2026. gada 11. februāra līdz 11. martam.
Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības komunikācijas kanālos.
Aptaujas anketas pieejamas:
- elektroniski platformā VisiDati.lv
- drukātā formātā kādā no pagastu pārvaldēm, bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros