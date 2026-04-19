Liepājā atklās izstādi par Otrā pasaules kara pirmajiem postījumiem pilsētā
Ceturtdien, 23. aprīlī, plkst. 17 Liepājas okupācijas muzejā K. Ukstiņa ielā 7/9 atklās izstādi “Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā. 1941. gada 22.–29. jūnijs”, kas vēsta par divu totalitāro varu sadursmi Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara (1939–1945) laikā.
Šogad aprit 85 gadi kopš nacistiskās Vācijas iebrukuma Padomju Savienības okupētajā Latvijas teritorijā. Karš Liepāju sasniedza 1941. gada 22. jūnijā pulksten 4 no rīta un ilga septiņas dienas – līdz 29. jūnijam. Šajā laikā pilsētā norisinājās intensīva karadarbība, kuras rezultātā tika iznīcinātas un bojātas daudzas vēsturiskas ēkas.
Liepājas muzeja direktora Jāņa Sudmaļa 1941. gada nogales ziņojumā Pieminekļu valdei par Liepājas pilsētas kara postījumiem laikā no 1941. gada 22. līdz 29. jūnijam lasāms: “Cik izdevās noskaidrot, cīņu laikā Liepāju skāruši pavisam 200 lādiņi: no tiem 85 lidmašīnas bumbas, starp tām 12 lielās gaisa torpēdas.
Pēc Liepājas valdes savāktiem datiem pilsētā galīgi nopostītas un nodegušas (neskaitot mazākus objektus) 117 ēkas. Daļēji bojātas ap 450 ēkas. Savus dzīvokļus līdz ar visu iedzīvi zaudējušas 958 ģimenes. Zaudējumi par nopostītiem nekustamiem īpašumiem aptuveni aprēķināti uz 5,5 miljoniem reihsmarkām”.
Kara darbības laikā no šāviņu eksplozijām savās dzīves vietās un patvertnēs bojā gāja 160 cilvēki, ievainoti 30. Pilnīgi precīzas ziņas par nogalināto un ievainoto skaitu nebija iespējams iegūt.
Izstāde piedāvā iespēju ieraudzīt Liepājas pilsētas ainavu pēc pirmās karadarbības nedēļas, atklājot postījumus, ko pilsētai nodarīja abas totalitārās varas.
Kā informē Liepājas muzejs, izstādē apskatāmas rūpīgi atlasītas fotogrāfijas, dokumenti un priekšmeti no Liepājas muzeja krājuma, kolekcionāra Ivara Ķupja privātās kolekcijas un Jūras spēku mācību centra, kas sniedz apmeklētājiem ekskluzīvu iespēju iepazīt baiso notikumu norisi.
Būs iespēja apskatīt priekšmetus, kuri saglabājušies pēc bombardēšanas, piemēram, lādiņa čaula, Liepājas pilsētas valdes nama galda piederumi un pulkstenis, sadzīves priekšmeti u.c. Patiesi interesanti būs Liepājas muzeja direktora Jāņa Sudmaļa darba materiāli un sagatavotais ziņojums Pieminekļu valdei par postījumiem pilsētā.
Izstāde rosina apmeklētājus pārdomāt vēsturiskos notikumus, iepazīt Liepājas kara pieredzi un pieminēt cilvēkus, kurus skāra karš.
“Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā. 1941. gada 22.–29. jūnijs” Liepājas okupācijas muzejā, K. Ukstiņa ielā 7/9, skatāma līdz 27. decembrim.