Tukuma novadā turpinās valsts autoceļu būvdarbi
Tukuma novadā turpinās valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi vairākos posmos informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Tukuma novadā turpinās valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi vairākos posmos. Tukuma novada pašvaldība aicina autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus rēķināties ar satiksmes organizācijas izmaiņām, ātruma ierobežojumiem un iespējamiem pārvietošanās apgrūtinājumiem būvdarbu zonās, kā arī nepieciešamības gadījumā ieplānot papildu laiku ceļā.
Šobrīd norisinās asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi uz autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā starp Tukumu un Ķesterciemu. Posmā ieviesti satiksmes ierobežojumi, satiksme tiek regulēta ar luksoforiem un samazināts atļautais braukšanas ātrums. Darbus plānots pabeigt šā gada jūlija beigās.
Vienlaikus Viesatās tiek pārbūvēts tilts pār Viesatas upi un sakārtots ceļa posms cauri ciemam. Tilts satiksmei ir slēgts, un transporta kustība tiek organizēta pa apbraucamo ceļu: Jaunpils–Viesāti (V1458), Āres lauku ceļu un vietējo autoceļu Aizupe–Alkšņi–Strutele–Auziņas (V1459). Gājēju un velosipēdistu pārvietošanai izbūvēts pagaidu tilts. Darbi ilgs līdz šī gada beigām.
Autovadītājiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem autoceļa Tukums–Sēlīši posmā, kur norisinās autoceļa atjaunošanas darbi. Posms šobrīd ir slēgts satiksmei, un apbraukšana organizēta pa autoceļiem Jaunmokas–Sloklejas (V1481) un Rīga–Ventspils (A10).
Turpinās arī gājēju un velobraucēju infrastruktūras izbūve posmā no Tukuma līdz Milzkalnei. Darbu laikā atsevišķās vietās noteikti ātruma ierobežojumi, kā arī iespējami īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi. Darbus plānots pabeigt šā gada maijā.
Tāpat šajā būvdarbu sezonā plānots uzsākt jauna gājēju un veloinfrastruktūras posma izbūvi gar autoceļu Tukums–Kuldīga (P121) virzienā uz Tumi.
Plašāka informācija par aktuālajiem un plānotajiem valsts autoceļu būvdarbiem šajā sezonā pieejama VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā.