Dziedātāja Pinka atklāj, no kā viņa patiesībā ļoti baidās, bet tomēr dara to
Dziedātāja Pinka atklāj, kā viņas mīlestība pret mākslu un darbu liek pārvarēt bailes un stāties pretī izaicinājumiem.
Pinka atklāj, ka patiesībā baidās no augstuma, un tieši tas ir iemesls, kāpēc viņa savos koncertos tik drosmīgi veic akrobātiskus trikus gaisā – viņa ikreiz izaicina savas bailes, stājoties tām pretī. 46 gadus vecā dziedātāja pirms dažām dienām viesojās šovā “Late Night with Seth Meyers”, kur atklāja savu fobiju un paskaidroja, kāpēc neļauj bailēm gūt pār sevi virsroku.
Dziedātāja atcerējās kādu agrāku notikumu, kas pierādīja, cik patiesas šīs bailes spēj būt. Braucot kopā ar vīru Keriju Hārtu pa klinšainu ceļu, viņa pieprasījusi izkāpt no automašīnas un turpināt ceļu kājām. “Es teicu: ‘Ļauj man izkāpt, vai es vairs nekad ar tevi nerunāšu.’ Man vajadzēja iet kājām. Es nevaru paciest augstumu,” viņa atklāja. “Tieši tāpēc es to daru. Es ticu, ka bailes ir jāizjūt, bet jāstājas tām pretī.”
Lai gan cilvēkam, kuram ir bailes no augstuma, tā varētu būt liela problēma, Pinkas akrobātiskās uzstāšanās gaisā ir kļuvušas par viņas koncertu galveno atrakciju. Dziedātāja uzsver, ka tieši skatītāju reakcija ir galvenais iemesls, kāpēc viņa turpina pacelties gaisā.
“Šajā brīdī 50 gadus veci vīrieši pārvēršas par sešgadīgiem bērniem… tas ir kā pirmo reizi, kad redzi maģiju,” viņa smejoties atzina. “Es to jūtu katru vakaru no skatītājiem. Tāpēc mājās man kļūst garlaicīgi.”
Kad Sets Meijers jautāja, kā viņa pārvar bailes, kad jau ir gaisā, Pinka bija tieša: “Sajūta ir tik atbrīvojoša. Mana mamma reiz teica: ‘Vai tu reiz varētu palikt uz zemes?’ Un es atbildēju: ‘Kāpēc gan man palikt?’ Ja es varu to paveikt, varu pārliecināt cilvēkus ļaut man veikt šos drosmīgos trikus uz skatuves, kāpēc gan to nedarīt? Tas ir tik aizraujoši!”