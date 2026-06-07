Kurš vadīs ANO pēc Guterreša? Nosaukti pirmie kandidāti
Šā gada pēdējā ceturksnī paredzēta pēc kārtas desmitā ANO ģenerālsekretāra iecelšana, pavēstīja Ārlietu ministrijas (ĀM) sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Eglīte.
Pašreizējais ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs ieņem amatu kopš 2017. gada 1. janvāra, un viņa termiņš noslēgsies 31. decembrī. ANO ģenerālsekretāru ievēlē uz pieciem gadiem, parasti uz diviem termiņiem, tātad kopā uz desmit gadiem.
Patlaban ir pieci oficiāli nominēti kandidāti. Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Mariano Grosi nominēts no Argentīnas.
Brazīlija un Meksika nominējušas bijušo Čīles prezidenti, kādreizējo ANO Augsto komisāri cilvēktiesību jautājumos un Madrides kluba viceprezidenti Mišelu Bačeletu. Martā Čīles jaunais labējais prezidents Hosē Antonio Kasts atsauca eksprezidentes Bačeletas kandidatūru ANO ģenerālsekretāra amatam.
Burundi ANO ģenerālsekretāra amatam nominējusi Senegālas bijušo prezidentu Makiju Sallu, bet Kostarika nominējusi ANO Tirdzniecības un attīstības komisijas (UNCTAD) ģenerālsekretāri Rebeku Grīnspanu.
Savukārt Antigva un Barbuda nominējusi ANO ģenerālsekretāra amatam ANO Ģenerālās asamblejas bijušo prezidenti, Ekvadoras diplomāti, akadēmiķi, politiķi un rakstnieci, organizācijas "GWL Voices for Change and Inclusion" izpilddirektori Mariju Espinozu.
ĀM klāsta, ka ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā 21. un 22. aprīlī notika intervijas ar ANO ģenerālsekretāra kandidātiem. Plānots, ka 15. jūnijā notiks intervija ar Espinozu, jo viņas kandidatūra tika iesniegta pēc aprīļa intervijām.
ĀM atzīmē, ka nav noteikts konkrēts termiņš, līdz kuram valstīm jānominē kandidāti, tādēļ jauni kandidāti var tikt pieteikti izvēles procesa vidū. ANO Ģenerālās asamblejas prezidente gan aicināja valstis pieteikt kandidātus līdz aprīlim.
Skaidrojot ANO ģenerālsekretāra iecelšanu, ĀM uzsver, ka vispirms ANO Ģenerālās asamblejas un Drošības padomes prezidenti kopīgi aicina valstis pieteikt kandidātus. Pēc ANO dalībvalstu kandidātu izvirzīšanas ANO Ģenerālās asamblejas prezidents organizē neformālas konsultācijas ar kandidātiem.
Pēc tam ANO Drošības padomē notiek neformāli, nepubliski balsojumi, kuros ANO Drošības padomes dalībvalstis cenšas noskaidrot atbalstu kandidātam jeb tā saucamie "straw polls". Plānots, ka kandidātu uzklausīšana ANO Drošības padomē sāksies jūnijā, savukārt jūlijā varētu sākties pirmie indikatīvie balsojumi.
Visbeidzot ANO Ģenerālā asambleja, balstoties uz ANO Drošības padomes rekomendāciju, ieceļ ANO ģenerālsekretāru, līdz ar to ANO Drošības padomes lēmums būs izšķirošs. ANO ģenerālsekretāra iecelšanas process varētu noslēgties gada beigās.
ĀM piebilst, ka patlaban vēl ir pāragri vērtēt esošo kandidātu izredzes, jo, iespējams, varētu tikt nominēti papildu kandidāti, tostarp pēdējā brīža kandidatūras.