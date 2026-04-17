Izsolē par 2,72 miljoniem eiro pārdota vēsturiska ēka Rīgā, Teātra ielā 9
Valsts AS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izsolē par 2,72 miljoniem eiro ir pārdevusi nekustamo īpašumu Rīgā, Teātra ielā 9, kuru iegādājusies juridiska persona.
Īpašuma izsoles sākumcena bija 2,71 miljons eiro. Kā skaidro VNĪ, iepriekšējā šī īpašuma izsole, kas notika 2025. gada oktobrī, arī noslēdzās veiksmīgi, taču darījums netika pabeigts, tādēļ uzņēmums organizēja atkārtotu izsoli, saglabājot nemainīgu sākumcenu.
Pārdotais īpašums sastāv no zemes 435 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas piecstāvu administratīvā ēka 1891,4 kvadrātmetru platībā ar mansardu, kā arī pagrabu zem pagalma. Ēka ir viena no eklektiski dekoratīvā jūgendstila celtnēm Rīgā. Nama fasāžu dekoratīvajā noformējumā izmantoti eklektismam raksturīgi skulpturālie dekori, bet īpaši akcentēts ir ēkas stūra tornis ar izvirzītu balkonu, kuru uz saviem pleciem tur puskailu atlantu tēli. Torni vainago tēlnieka Augusta Folca veidotā trīs atlantu skulptūra, uz kuru pleciem balstās zemeslode.
Kopš 1992. gada šajā ēkā atrodas Itālijas vēstniecība.
VNĪ pārstāvji arī informē, ka 2026. gada pirmajā pusē atsavināšanai tiks nodots īpašums Rīgā, Smilšu ielā 7, savukārt gada otrajā pusē plānots pārdot īpašumus Lāčplēša ielā 1 un Krišjāņa Valdemāra ielā 32, kur šobrīd atrodas Centrālā statistikas pārvalde. Informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuriem ir izsludināta vai tuvākajā laikā tiks izsludināta izsole, pieejama vietnē "sludinajumi.vni.lv/advertisements/sale".
Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldei. Savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta to nodošana citiem valdītājiem. VNĪ uzsver, ka atsavināšana dod iespēju īpašumiem iegūt jaunu pielietojumu, bet valstij – iegūt līdzekļus nozīmīgu projektu īstenošanai.
VNĪ ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldītājs Latvijā. Uzņēmums nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību kopumā 3496 nekustamajiem īpašumiem, tostarp 420 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1254 ēkas 1,01 miljona kvadrātmetru platībā un zeme zem ēkām 625 hektāru platībā, kā arī 3076 zemes īpašumiem ar kopējo platību 893 hektāri. VNĪ ir dibināts 1996. gadā, un tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.