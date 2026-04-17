Zolitūdē piemin traģēdijā bojāgājušos
Piektdienas vakarā vairāk nekā 100 cilvēki pulcējās 2013. gada 21. novembrī Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo piemiņas pasākumā.
Dzīvojamo ēku blakus Zolitūdes traģēdijas vietai pārbūvēs par īres namu
Latvijas uzņēmums SIA “PR20” par diviem miljoniem eiro iegādājies nepabeigto būvobjektu Rīgā, Priedaines ielā 20, ar mērķi tur izveidot mūsdienīgu īres dzīvokļu namu. Kopējās investīcijas projektā plānotas aptuveni 11 miljonu eiro apmērā, informēja uzņēmuma pārstāvji.
Nekustamais īpašums iegādāts no SIA “Prana Property”, kas ir Igaunijas bankas AS “Coop Pank” meitasuzņēmums. Iegādātā daudzstāvu ēka ir daļa no Priedaines ielas 20 kompleksa, ko savulaik sāka attīstīt uzņēmums “Homburg Zolitude”. Kopš Zolitūdes traģēdijas pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad iebruka kompleksā ietilpstošā lielveikala "Maxima" jumts, blakus esošā dzīvojamā ēka stāvēja nepabeigta un pamesta novārtā.
“Šis ir projekts, kur vienlaikus iespējams risināt divus būtiskus jautājumus – sakārtot ilgstoši degradētu vidi un radīt kvalitatīvus, pieejamus īres mājokļus,” norāda SIA “PR20” valdes loceklis Mārcis Dobrājs.
Zolitūdes traģēdijas vietā rit piemiņas vietas būvniecības darbi
Vasaras sakumā sākta Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvniecība.
Attīstītājs plāno veikt pilnīgu ēkas rekonstrukciju, izveidojot aptuveni 130 mūsdienīgus un pilnībā mēbelētus īres dzīvokļus. Projekts primāri būs orientēts uz jaunajiem profesionāļiem un jaunajām ģimenēm, piedāvājot konkurētspējīgas īres cenas. Vienlaikus plānots labiekārtot arī apkārtējo publisko ārtelpu, veidojot sakārtotu un drošu vidi.
Dobrājs uzsver, ka pieprasījums pēc profesionāli pārvaldītiem un aprīkotiem īres mājokļiem Rīgā turpina pieaugt, jo iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas īri elastības un mobilitātes dēļ.
“Šādu objektu atjaunošana būtiski uzlabo pilsētvidi. Lielirbes ielas projekts apliecināja, ka šādiem risinājumiem ir gan sabiedrības atbalsts, gan ekonomiskais pamatojums,” piebilst uzņēmuma valdes loceklis.
SIA “PR20” vadībai ir iepriekšēja pieredze ilgstoši pamestu ēku atjaunošanā. Starp realizētajiem projektiem ir nami Lielirbes ielā 9A, Skolas ielā 13, Tērbatas ielā 20A, Dzirnavu ielā 63, Latgales ielā 140 un Miera ielā 23, kā arī zemas īres mājokļu projekts Cēsīs, Lāču ielā 9.
Jaunā projekta attīstība tiks īstenota sadarbībā ar Rīgas domi un citām institūcijām. Būvdarbus plānots uzticēt SIA “Anzāģe”, savukārt būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošinās SIA “CMB inženieru kompetences centrs”.
Jau vēstīts, ka 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.