Zolitūdes traģēdijas vietā rit piemiņas vietas būvniecības darbi
Vasaras sakumā sākta Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvniecība.
FOTO: Zolitūdes traģēdijas vietā rit piemiņas vietas būvniecības darbi
Zolitūdes traģēdijas vietā rit piemiņas vietas būvniecības darbi, kas sākti šīs vasara sākumā.
Atceres dārzs plānots kā gaiša piemiņas vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta, vienlaikus atgādinot un sniedzot informāciju par traģisko notikumu. Risinājums tapis, respektējot biedrības "Zolitūde 21.11." pausto vīziju un vēlmes.
Ideja Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas izveidei izvēlēta 2022.gadā organizētajā metu konkursā, kur par labāko tika atzīts "ALPS ainavu darbnīcas", dizaina biroja "H2E" un konsultāciju aģentūras "Copywriter/Levelup" kopīgi iesniegtais meta piedāvājums.
Darbus veic pilnsabiedrība "3A". Līgums ar kompāniju paredz darbus veikt 12 mēnešu laikā.
Kā ziņots, 2013.gada 21.novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.