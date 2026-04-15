"Komandējumos dzerat par valsts naudu vai tomēr par savējo?" Valainis "noliek pie vietas" Rīgas mēru
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis asi nosodījis Rīgas mēra Viestura Kleinberga ("Progresīvie") paustos apvainojumus Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), sociālajā tīklā X retoriski vaicājot, vai politiskais oponents komandējumos alkoholu lieto par valsts vai saviem līdzekļiem.
Asā vārdu apmaiņa izcēlusies uz politiskās krīzes fona, kas saistīta ar jautājumu par 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevuma piešķiršanu nacionālajai aviokompānijai "airBaltic".
Reaģējot uz ZZS nostāju šajā jautājumā, Rīgas mērs Kleinbergs, kurš šobrīd kopā ar satiksmes ministru Ati Švinku ("Progresīvie") atrodas Baltijas jūras biznesa forumā Vācijā, sociālajā platformā "X" nodēvēja ZZS pārstāvjus par "ākstiem" un apsūdzēja viņus valsts "izpļekarēšanā" un valdības šantažēšanā. Savā ierakstā Kleinbergs apgalvoja, ka Vācijā pildot tieši ekonomikas ministra Valaiņa pienākumus, tiekoties ar investoriem.
Atbildot uz šiem pārmetumiem, Valainis pauda neizpratni par šādu komunikācijas stilu oficiāla komandējuma laikā. "Lasu šo tvītu un rodas pavisam vienkāršs jautājums, komandējumos dzerat par valsts naudu vai tomēr par savējo?" ierakstā publiski vaicāja ekonomikas ministrs. Papildus tam Valainis atvainojies Vācijas uzņēmējiem, kuru fotogrāfija bija pievienota Kleinberga politiskajam paziņojumam, uzsverot, ka viņi "noteikti nebija pelnījuši būt daļa no šī izgājiena".
Domstarpības starp politiskajiem spēkiem ir samilzušas tiktāl, ka premjerministre Evika Siliņa (JV) ir pieļāvusi valdības krišanu. Kā norādījusi Ministru prezidente, viņai atbalsts lidsabiedrībai ir svarīgāks par valdības koalīcijas noturēšanu, tādēļ viņa ir gatava koalīcijas izjukšanai, lai nodrošinātu atbalstu Saeimā.
Savukārt ZZS Saeimas frakcija uztur spēkā savu "trīs punktu piedāvājumu", kas izvirzīts kā priekšnoteikums atbalstam "airBaltic" aizdevumam. Kā norāda ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, politiskais spēks pieprasa skaidru plānu uzņēmuma rentabilitātes sasniegšanai, satiksmes ministra Švinkas demisiju pirms Saeimas balsojuma, uzņemoties atbildību par situācijas nekontrolēšanu, kā arī Siliņas personīgu politisko atbildību par rentabilitātes plāna izpildi. Bez šo nosacījumu izpildes ZZS neredz iespēju atbalstīt aizdevuma piešķiršanu.
Jautājums par 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu "airBaltic" aizvien ir iestrēdzis Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
Aviokompānijas finansiālā situācija joprojām ir sarežģīta. Lai gan 2025. gadā "airBaltic" apgrozījums pieauga līdz 779,3 miljoniem eiro un pasažieru skaits sasniedza 5,2 miljonus, uzņēmuma zaudējumi bija 44,3 miljoni eiro. Kā liecina uzņēmuma gada pārskats, "airBaltic" ir apturējusi akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) un prognozē, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.