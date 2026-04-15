Inga Vanaga aicina politiķus likt ķīlā savus amatus par aizdevumu "airBaltic"
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga aicinājusi politiķus likt ķīlā savus amatus par aizdevumu Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic".
Vietnē "Facebook" viņa norādījusi, ka politiķiem būtu jāuzņemas pilna atbildība par lēmumiem, kas saistīti ar valsts atbalsta piešķiršanu aviokompānijai. "Lai politiķi liek "ķīlā" savus amatus pret īstermiņa aizdevumu līdz rudenim aviokompānijai! Un lai aizdevuma atdošanas termiņš ir līdz Saeimas vēlēšanām," norāda Vanaga.
Viņa ierosinājusi, ka politiķiem jābūt pietiekami pārliecinātiem par aizdevuma atmaksāšanu, lai publiski apstiprinātu, ka viņi neieņems amatpersonu amatus vismaz trīs gadus, ja aizdevums netiks atdots. "Lai katrs deputāts, kurš balsos par naudas piešķiršanu, iesniedz iesniegumu, ka pats atsakās no amatiem (Saeimā, valdībā), uzņemoties atbildību par savu balsojumu. Ja ir tāda pārliecība par aizdevuma atdošanu, lai pierāda!" norāda Vanaga.
Jau ziņots, ka Satiksmes ministrija paziņojusi, ka ārējie faktori - konflikts Tuvajos Austrumos, degvielas cenu kāpums un atsevišķu maršrutu apturēšana - ir būtiski ietekmējuši "airBaltic" izmaksas, tāpēc, lai nodrošinātu kompānijas stabilu darbību līdz jaunā biznesa plāna ieviešanai, tai ir nepieciešams 30 miljonu eiro aizdevums.