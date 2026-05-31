Pie Igaunijas robežas ar Krieviju uzstādītas pirmās stacionārās dronu novērošanas sistēmas.
Šodien 16:51
Igaunija pie Krievijas robežas sāk veidot pretdronu aizsardzības tīklu
Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos uzstādītas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, paziņoja Igaunijas Iekšlietu ministrija.
Sistēmas uzstādītas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas, un Luhamā.
Pārējā sauszemes robeža tiks aprīkota ar šīm sistēmām līdz gada beigām, norādīja ministrija.
"Pirmās sistēmas ir uzstādītas un darbojas. Tas, protams, ir tikai sākums - mēs virzāmies uz valsts mēroga pretdronu tīklu, bet šis solis liecina, ka mūsu sagatavošanās darbs ir attaisnojies," sacīja Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro.
Igaunijas robežsardzei ir arī mobilās dronu novērošanas sistēmas.