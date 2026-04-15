Saeimas deputāts Edgars Tavars skaidro, kādēļ patlaban nevar atbalstīt aizdevuma piešķiršanu "airBaltic"
"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars paudis, ka AS patlaban nevar atbalstīt īstermiņa aizdevuma piešķiršanu Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic", un tam esot divi iemesli.
"Par aizdevumu "airBaltic" varu balsot tikai tad, kad būs reāls restrukturizācijas plāns un ticami tā ieviesēji. Šobrīd nav ne viens, ne otrs," mikroblogošanas vietnē "X" paudis politiķis.
Tavars, komentējot "Progresīvo" pausto par aizdevuma piešķiršanas atbalsta meklēšanu opozīcijas rindās, skaidroja, ka konceptuāli AS vēlētos, lai nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" tiktu saglabāta, jo tā, viņuprāt, ir vērtīgs valsts aktīvs, tomēr ne par jebkuru cenu. Viņš norādīja, ka šīs Saeimas sasaukuma laikā gan "Progresīvo" satiksmes ministri, gan "Jaunās vienotības" finanšu ministrs vairākkārt solījuši dažādus risinājumus, taču neviens no šiem solījumiem neesot izpildīts.
Tostarp nav iesniegts skaidrs restrukturizācijas plāns, kā arī nav izpildīti iepriekšējie paziņojumi, ka valsts atbalsts tiks lūgts pēdējo reizi. Tavars uzsvēra, ka valdība atkārtoti aicina atbalstīt vairāku desmitu miljonu eiro piešķiršanu, taču joprojām nav sniegta pārliecinoša informācija par uzņēmuma restrukturizāciju un nākotnes redzējumu. Ņemot vērā minēto, Tavars pauda, ka šādos apstākļos nav iespējams atbalstīt attiecīgo lēmumu un balsot par papildu valsts finansējuma piešķiršanu.
Jāpiemin, ka viņa teiktais sakrīt ar Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča teikto, kurš trešdien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu pauda, ka valsts īstermiņa aizdevumam 30 miljonu eiro apmērā Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" jābūt saistītam ar uzņēmuma restrukturizācijas plānu.
Viņš pauda, ka nacionālā aviokompānija Latvijai ir svarīga, jo īpaši tāpēc, ka Baltijas valstīs tā ir vienīgā. Vienlaikus Valsts prezidenta ieskatā ir pamatota kritika un jautājumi par uzņēmuma finanšu slogu un apjomu, tāpēc ir jārunā par nopietnu restrukturizāciju.
Rinkēvičs atzīmēja, ka deputātu jautājumi par uzņēmuma nākotni, darbību un valsts ieguldījuma atmaksu ir saprotami. Viņaprāt, "airBaltic" vadībai un Satiksmes ministrijai jāsniedz godīgas un atklātas atbildes, jo lēmums par aizdevumu ir Saeimas izšķiršanās, turklāt katram deputātam ir jāpamato balsojums saviem vēlētājiem un sabiedrībai kopumā.
"Ja tiek lemts par aizdevumu, papildu finansējumu, pretī jābūt skaidram plānam, atbildībām un spēles noteikumiem," uzsvēra Valsts prezidents. Viņš pieminēja, ka sabiedrībā ir dažādi viedokļi - daļa uzskata, ka pietiek ieguldīt naudu uzņēmumā, savukārt citi novērtē nacionālās aviokompānijas sniegtās priekšrocības. Rinkēvičs sacīja, ka premjere viņu informējusi par pirmdienas valdības slēgto sēdi, kur savu atbalstu aviokompānijai pauda vairāku nozaru pārstāvji.
"Valsts interesēm ir būtisks ne tikai "airBaltic", bet arī veselības aprūpe. Arī tur ir daudz risināmu lietu. Lēmumi nav vienkārši," uzsvēra Valsts prezidents. Viņa ieskatā, ja lēmuma pieņēmēji redz skaidru plānu un veidu, kā, ievērojot ģeopolitiskos apstākļus, virzīties uz aviokompānijas pārveidi un uzņēmumu saglabāt, kas savukārt palīdz nodrošināt transporta savietojamību, gan atsevišķu nozaru uzturēšanu un attīstību, ir "vērts pacīnīties".
Jau ziņots, ka valdības pieņemto lēmumu par 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu "airBaltic" Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) dēļ vēl nav atbalstījusi.