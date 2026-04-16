Evikas Siliņas birojs vēl pirms vairākām nedēļām skaidri neatbildēja uz Jauns.lv interesi par lidostu VIP zonas lietošanu
Vēl pirms vairākām nedēļām, atbildot uz Jauns.lv interesi par Evikas Siliņas paradumiem lidostu VIP zonas lietošanā, premjeres birojs skaidroja, ka “Valsts augstākās amatpersonas ir atbrīvotas no jebkādām drošības pārbaudēm jebkur, ne tikai lidostā”. Pēc vakardien izskanējušās informācijas gan jāsāk pieļaut, ka premjeres birojs tolaik šo un to par dzīvošanos VIP zonās nepateica.
Pilnā Ministru prezidentes biroja atbilde marta izskaņā bija šāda: “Valsts augstākās amatpersonas (ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē) ir atbrīvotas no jebkādām drošības pārbaudēm jebkur, ne tikai lidostā. Latvijā ir spēkā esoši Ministru kabineta noteikumi (Nr.211), kas regulē kārtību, kādā noteiktas pasažieru kategorijas tiek atbrīvotas no lidostas drošības pārbaudēm. Saskaņā ar tiem no lidostas drošības pārbaudes atbrīvo Latvijas Valsts prezidentu un personas, kas ir bijušas šajā amatā, Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu, ārlietu ministru, kā arī viņu dzīvesbiedrus un nepilngadīgos bērnus, ja viņi ceļo kopā ar minētajām personām.”
Jautājumam par VIP zonu lietošanu konteksts toreiz bija Evikas Siliņas lidošana biznesa klasē uz Eiropadomes sanāksmi 19. un 20. martā. Taču atbilde, kā redzams, ir par visādām valsts amatpersonu privilēģijām attiecībā uz drošības pārbaudēm.
Savukārt vakardien uzzinājām par kādu citu ceļojumu, kura ietvaros Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV), viņas padomnieces Ievas Zībergas, kā arī miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksāja 4184 eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli, liecina rēķina kopijas.
Par abām reizēm Amsterdamas lidostā tika izrakstīts viens rēķins – to Valsts kancelejai izdeva Latvijas vēstniecība Nīderlandē, un parakstīja vēstniece Nīderlandē, kādreizējā Saeimas priekšsēdētāja un partijas "Vienotība" līdere Solvita Āboltiņa.
Āboltiņa apstiprināja, ka ir parakstījusi rēķinu par Amsterdamas Šipholas lidostas VIP zāles izmantošanu. Rēķins bijis par Siliņas un vēl divu personu VIP zāles izmantošanu divas reizes – ceļā uz un no Ņujorkas. Rēķins apmaksāts 19. aprīlī.
Siliņa: augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem
Premjere iepriekš vēl paspēja uzsvērt, ka šie Jāņa Citskovska apgalvojumi, kas bija par pamatu dziļākai interesei, neatbilst patiesībai, un piebildusi, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa TV3 raidījumam "900 sekundes" atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS), līdzīgi kā citos gadījumos, jau iesniedzis pieprasījumu Ministru prezidentei, lūdzot sniegt detalizētas atbildes par VIP pakalpojumu izmantošanas faktu, pieņemto lēmumu pamatojumu, precīzajām izmaksām, to segšanas avotiem, rēķina sākotnējo neapmaksāšanu, kā arī par izvērtējumu no ētikas un samērīgas publisko līdzekļu izlietošanas viedokļa. AS arī vaicā, vai Ministru prezidente ir gatava uzņemties politisko atbildību, ja tiktu konstatēts, ka šādi izdevumi nav bijuši nepieciešami vai pamatoti.