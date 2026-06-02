Ķīnā izpildīts nāvessods juristam, kurš noindēja miljardieri un “Netflix” hita “3 ķermeņu problēma” izpildproducentu
Ķīnā izpildīts nāvessods juristam, kurš noindēja miljardieri un videospēļu magnātu, kurš palīdzēja producēt Netflix zinātniskās fantastikas hitu “Triju ķermeņu problēma” (3 Body Problem). Nāvessods tika izpildīts divus gadus pēc tam, kad Šanhajas tiesa viņam piesprieda nāvessodu par slepkavību.
Sjui Jao 2020. gadā nogalināja savu priekšnieku, 39 gadus veco Liņu Cji, uzdāvinot viņam kapsulas, kas patiesībā saturēja toksīnus, kurus viņš bija iegādājies tumšajā tīmeklī un sajaucis paša izveidotā laboratorijā. 2020. gada 16. decembra vakarā Liņs brauca mājās no sava uzņēmuma “Yoozoo Games” galvenā biroja Šanhajā, kad pēkšņi sajutās slikti un pats devās uz slimnīcu. Viņš nomira 25. decembrī. Kad slimnīcā konstatēja, ka viņš ir saindēts ar ārkārtīgi toksisko metildzīvsudraba hlorīdu, tika informēta policija.
Saskaņā ar tiesas spriedumu viņam bija konflikts ar Liņu par “uzņēmuma vadības jautājumiem”, un viņš izstrādāja plānu, kā priekšnieku saindēt. Sjui bija iedvesmojās no amerikāņu seriāla “Breaking Bad”, kas stāsta par ķīmijas skolotāju, kurš iesaistās metamfetamīna ražošanā. Viņš izveidoja laboratoriju Šanhajas piepilsētā un tumšajā tīmeklī iegādājās vairāk nekā simt dažādu toksisku vielu eksperimentiem, bieži pārbaudot indes maisījumus uz kaķiem, suņiem un citiem dzīvniekiem. Viņš saindēja arī dzērienus divu uzņēmuma vadītāju, ar kuriem viņš konfliktēja, kabinetos, kā rezultātā cieta četri kolēģi, taču viņi izdzīvoja.
Tajā pašā gadā šis ambiciozais jurists bija palīdzējis Liņam iegūt tiesības ekranizēt ķīniešu rakstnieka un datorinženiera Liu Cisjiņa slaveno zinātniskās fantastikas grāmatu triloģiju, kas sākas ar romānu “Triju ķermeņu problēma”. Par šo romānu viņš 2015. gadā saņēma Hugo balvu. Tā ir ikgadēja literārā balva par labākajiem iepriekšējā gada zinātniskās fantastikas vai fantāzijas darbiem un sasniegumiem, ko piešķir Pasaules zinātniskās fantastikas konventā (Worldcon), un tiek uzskatīta par zinātniskās fantastikas galveno balvu.
Liņs, kura “Yoozoo Games” 2019. gadā izstrādāja un publicēja datorspēli “Game of Thrones: Winter is Coming”, kura pamatā ir kulta seriāls “Troņu spēle”, bija liels Liu romānu sērijas fans un ļoti vēlējās to ekranizēt. Zīmīgi, ka seriālu “3 ķermeņu problēma” izveidojuši “Troņu spēles” autori Deivids Beniofs un Deniels Vaizs, kā arī Aleksandrs Vū. Pirmā sezona dienas gaismu ieraudzīja 2024. gadā, bet otrā gaidāma šogad. Jāpiebilst, ka vienu no galvenajām lomām spēlē īru aktieris Līems Kaningems, kurš "Troņu spēlē" atveidoja seru Davosu Sīvortu, bet sastopami arī daži citi šīs kulta franšīzes pārstāvji.
Apstiprinot informāciju par Sjui sodīšanu ar nāvi, uzņēmums “Three Body Universe”, kas agrāk piederēja Liņam un nodarbojās ar triloģijas intelektuālā īpašuma attīstīšanu, publicēja paziņojumu, kurā teikts, ka “visi mūsu uzņēmuma darbinieki ir pateicīgi par taisnīgumu, ko nodrošinājusi tiesu sistēma”.