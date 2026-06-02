Šodien 18:30
ASV izlūkdienestus pārraudzīs Trampa lojālists bez jelkādas atbilstošas pieredzes, kurš strādās uz pusslodzi
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien par nacionālās izlūkošanas direktora pienākumu izpildītāju iecēlis lojālistu bez pieredzes nacionālās drošības jomā Bilu Poltī, turklāt viņš saglabās arī līdzšinējo amatu, pārraugot federālo mājokļu un hipotēku politiku.
Poltī vada Federālo mājokļu finansēšanas aģentūru, kā arī hipotekārās kreditēšanas gigantus "Fannie Mae" un "Freddie Mac". Nacionālās izlūkošanas direktora amatā Poltī stāsies Talsi Gabardas vietā.
"Viljamam ir dziļa pieredze, Amerikā pārraugot vissensitīvākos jautājumus, tirgu drošību un stabilitāti," ierakstā platformā "Truth Social" pauda Tramps, piebilstot, ka Poltī turpinās pildīt ar mājokļu politiku saistītos pienākumus.
38 gadus vecais Poltī ir dedzīgs prezidenta sabiedrotais, kas cita starpā ir pazīstams ar to, ka publiski uzbrūk Trampa politiskajiem ienaidniekiem, un daži ASV mediji viņu dēvē par prezidenta "uzbrukuma suni".