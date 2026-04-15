Siliņas un vēl divu personu uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē divās dienās izmaksājusi 4184 eiro
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV), viņas padomnieces Ievas Zībergas un miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksāja 4184 eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli, liecina rēķina kopijas.
Siliņas un Zībergas, kā arī premjeres miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē 10. martā izmaksāja kopumā 1820 eiro, bet 15. martā - 1638 eiro. Sīkākas pozīcijas rēķinā nav norādītas.
Kopā ar pievienotās vērtības nodokli rēķins bija 4184 eiro un 18 centi.
Par abām reizēm Amsterdamas lidostā tika izrakstīts viens rēķins - to Valsts kancelejai izdeva Latvijas vēstniecība Nīderlandē, un parakstīja vēstniece Nīderlandē, kādreizējā Saeimas priekšsēdētāja un partijas "Vienotība" līdere Solvita Āboltiņa.
Āboltiņa apstiprināja, ka ir parakstījusi rēķinu par Amsterdamas Šipholas lidostas VIP zāles izmantošanu. Rēķins bijis par Siliņas un vēl divu personu VIP zāles izmantošanu divas reizes - ceļā uz un no Ņujorkas. Rēķins apmaksāts 19. aprīlī.
Aģentūrai LETA vēl nav izdevies iegūt Valsts kancelejas vai Zībergas komentāru. Valsts kanceleja solīja sniegt komentāru šodienas laikā.
Kā liecina arhīvs, Siliņa no 2024. gada 11. marta līdz 14. martam uzturējās vizītē ASV. Tās laikā viņa piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesijā, tikās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu, kā arī ar augstām ASV amatpersonām, Kongresa locekļiem, uzņēmēju pārstāvjiem un Latvijas diasporu.
Ņujorkā notika arī Ministru prezidentes uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā, piedaloties pasaules lielākajā dzimumu līdztiesības forumā - Sieviešu statusa komisijas sesijā.
Kā ziņots, kādreizējais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis pārmet Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un Valsts kancelejas kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņa meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Savukārt Siliņa tviterī norādījusi, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika.
Premjere uzsvērusi, ka Citskovska apgalvojumi neatbilst patiesībai, un piebildusi, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa TV3 raidījumam "900 sekundes" atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Jautāta par konkrētām summām, valdības vadītāja atbildēja, ka viņai "nav prātā visi rēķini", bet tieši Citskovskis esot bijis atbildīgs par to, lai attiecīgā komandējumu kārtība būtu izstrādāta un ieviesta. Jebkurā gadījumā visa informācija ir iesniegta prokuratūrā un nodota medijiem, apgalvoja politiķe.
Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.