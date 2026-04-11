Ja lidot, tad pa skaisto? Kā uz Briseli dodas Evika Siliņa, bet kā viņas igauņu amatbrālis Kristens Mihals
Nesen Igaunijas premjers Kristens Mihals un Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa soctīklā "Instagram" ievietoja ļoti līdzīgas, taču patiesībā zīmīgi atšķirīgas fotogrāfijas.
Vēl 18. martā Evikas Siliņas "Instagram" kontu izrotāja lietišķa fotogrāfija no "airBaltic" reisa, kurai apakšā pierakstīts, ka premjere dodas uz Briseli, lai pārstāvētu Latvijas intereses Eiropadomē. Teju identisku bildi ielika arī viņas igauņu amata brālis, kuram nodomi Briselē – līdzīgi.
Kurš biznesā, kurš ekonomijā
Atšķirības gan slēpjas detaļās: fotogrāfijās ir redzams, ka Igaunijas premjers lido ekonomijas klasē, savukārt mūsu premjere – biznesa klasē. Žurnāls "Kas Jauns" sazinājās ar Siliņas biroju un guva apstiprinājumu, ka lidojums uz Briseli 18. martā tik tiešām veikts, sēžot biznesa klases krēslā: “Ministru prezidente Evika Siliņa uz Eiropadomes sanāksmi, kas norisinājās 19. un 20. martā, devās ar aviosabiedrību "airBaltic", biznesa klasē.”
Birojā vēl paskaidroja, ka Ministru prezidentes komandējumu izdevumu atlīdzināšanas kārtību nosaka specifiski Ministru kabineta noteikumi Nr. 969. Tie paredz, ka “valsts augstāko amatpersonu, t. sk. Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, ceļa izdevumi tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām, izvērtējot komandējuma mērķi, amata pienākumu specifiku un drošības apsvērumus.”
Tikmēr Kristena Mihala bildē ir skaidri redzams, ka Igaunijas premjers uz Briseli dodas ekonomijas klasē.