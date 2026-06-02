Jaunais aizsardzības ministrs Melnis sola atbalstīt Latvijas uzņēmumu integrāciju Ukrainas aizsardzības sektorā
Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis gatavs atbalstīt Latvijas ražotāju ciešāku integrāciju Ukrainas aizsardzības ekosistēmā, tostarp veicinot sadarbību starp valsts institūcijām, industriju un bruņotajiem spēkiem.
Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā, Melnis un Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko otrdien apmeklēja Latvijas militāro tehnoloģiju uzņēmumu "Origin Robotics", kur pārrunāja Latvijas un Ukrainas aizsardzības industrijas sadarbības iespējas un militāro tehnoloģiju attīstību.
Tikšanās laikā apspriests Latvijas uzņēmumu ieguldījums Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanā, kā arī iespējas paplašināt sadarbību starp Latvijas ražotājiem un Ukrainas aizsardzības sektoru. Uzmanība pievērsta arī iespējām Latvijas uzņēmumiem iesaistīties Ukrainas autorizētajos iepirkumos, paplašināt tehnoloģiju testēšanu un saņemt atgriezenisko saiti no Ukrainas bruņoto spēku vienībām.
Pārrunātas arī izlūkošanas, novērošanas un kaujas platformu tehnoloģijas, to pielietojums Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām, kā arī militāro tehnoloģiju ražošanas jaudu attīstīšana un spēju piegādes nodrošināšana.
Uzņēmums "Origin Robotics" ir viens no Latvijas bezpilota sistēmu nozares uzņēmumiem, kas attīsta militāro tehnoloģiju risinājumus. Tā produktus jau izmanto Ukrainā Latvijas militārā atbalsta ietvaros, norādīja ministrijā.