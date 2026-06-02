Nedēļas jaunumi "Tet+" - jautrā filma "GOAT: Labākais pasaulē", seriāls "Anglijas sapnis" un "Tutas lietas"
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties filmu visai ģimenei "GOAT: Labākais pasaulē", seriālu "Anglijas sapnis" un raidījumu "Tutas lietas".
Mazs kazlēns gāž lielu vezumu
Animēta spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija visai ģimenei "GOAT: Labākais pasaulē" sola daudz jautrības.
Vils, mazs kazlēns ar lieliem sapņiem, tiek pie unikālas iespējas piebiedroties profiņiem un spēlēt “rēcienbolu” – augstas intensitātes, jauktu dzimumu, pilna kontakta sporta veidu, kurā dominē ātrākie, niknākie dzīvnieki pasaulē. Filmas centrā ir sapņa un identitātes meklējumi – mazs, fiziski neievērojams varonis cenšas izsisties pasaulē, kurā valda plēsēji, lielie zvēri un brutāla konkurence. Vils ir talantīgs, taču nepieredzējis; viņa ceļš ir pilns neveiksmēm, pārpratumiem un komiskām situācijām. Taču tieši šī neatlaidība un spēja mācīties no kļūdām padara viņu par varoni, ar kuru skatītāji var identificēties.
Filmas pasaule veidota kā dzīvnieku metropole, kur sporta kultūra ir sabiedrības centrālais elements. Rēcienbols tiek attēlots kā dinamiska, vizuāli iespaidīga spēle – ātrums, sadursmes, akrobātiski metieni un taktiski manevri, kas atgādina basketbola, amerikāņu futbola un futūristiska kontaktsporta sajaukumu. Šī sporta veida intensitāte kļūst par filmas galveno vizuālo motoru. Kustības ir pārspīlētas, krāsas intensīvas, bet kamera strādā kā sporta translācijā. Tas rada sajūtu, ka skatītājs atrodas pašā spēles centrā.
Izklaidē Tuta un Lapsa
"Tutas lietas" ir mīļš un izglītojošs ekrānsaturs latviešu valodā.
Video stāstos mazajiem skatītājiem vecumā no viena līdz trim gadiem viss tiek skaidrots viņiem saprotamā valodā. Raidījuma galvenā varone ir jaukā meitene, bērnu draudzene Tuta. Viņa mazajiem jautru rotaļu veidā māca pašus pirmos vārdus, krāsas, dziesmiņas un skaitļus. Kopā ar Tutu jaunas lietas bērniem apgūt palīdz arī draudzīgā un ziņkārīgā Lapsa.
Atgūt ticību
"Anglijas sapnis" ir dramatisks seriāls par futbola komandu, kas pēc smagas neveiksmju sērijas cenšas atgūt ticību sev un savai nākotnei.
Kamēr spriedze laukumā pieaug, aizkulisēs atklājas personiski stāsti par spiedienu, lepnumu un piederību. Tas ir stāsts par vienotību, identitāti un to, cik daudz nozīmē uzvara – ne tikai sportā, bet arī cilvēku sirdīs.