Salaspils zelta soliņi, Rēzeknes izvirtulis un Liepājas motobēglis: kriminālā province
Salaspilieši iesaistīti karstās diskusijās par Zirņu salas promenādē nozagtajiem soliņiem, kuru meklēšanu tagad veic pašvaldība. Komentētāji pārsvarā ir sašutuši nevis par zagļu nodarīto skādi, bet gan par nejauši atklājušos soliņu "zelta vērtību". Rēzeknē notverts "virinātājs", kurš garāmgājējiem, tostarp arī bērniem, pavasara noskaņās demonstrēja savu vīrestības locekli.
Savukārt Ropažu novadā pavasarīgie laika apstākļi nelabvēlīgi ietekmējuši kāpu izbraukātājus. Daugavpilī kāds agresīvs kājāmgājējs bija nolēmis spārdīt ceļa zīmes, kas liecina par tur notiekošajiem remontdarbiem. Tas viņam nelāgi beidzās ar nogādāšanu policijas iecirknī. Savukārt Liepājā no policijas neizdevās aizbēgt 15 gadus vecam motocikla vadītājam, kurš bēga no policijas. Pret jaunieti tika uzsākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi un viens kriminālprocess.
Rēzeknē aizturēts izvirtulis, kurš publiski atkailinājās
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu Rēzeknē, kad kāds vīrietis publiskā vietā noģērba apakšveļu un demonstrēja apkārtējiem savu dzimumorgānu. Šāda vīrieša rīcība tiek vērtēta kā huligāniska darbība. Vīrietis notikuma vietā tika aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Krimināllietas materiāli paātrinātā kārtībā nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, Jauns.lv informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Latgales reģiona pārvaldes jautājumos Jūlija Jurāne.
Šī gada 9. martā ap pulksten 16:54 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, kāds vīrietis publiskā vietā rupji traucēja sabiedrisko kārtību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, tādējādi traucējot apkārtējo mieru. Zināms, ka vīrietis, neskatoties uz to, ka atrodas publiskā vietā, noģērba apakšveļu un demonstrēja apkārtējām personām, tostarp nepilngadīgiem bērniem, savu dzimumorgānu.
Jānorāda, ka prettiesisko darbību tālāku eskalāciju pārtrauca garāmgājējs, kurš ziņoja par notiekošo Rēzeknes pašvaldības policijai. Notikuma vietā tika aizturēts 1969. gadā dzimiss vīrietis, kuru pašvaldības policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai nodeva Valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonām.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas, proti, par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu, vai organizāciju darbu (huligānisms). Paredzētais sods ir ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
“Valsts policija aicina iedzīvotājus būt modriem un neieslīgt vienaldzībā, jo arī vienkāršs garāmgājējs var pārtraukt prettiesiskās darbības eskalāciju, kā tas notika šajā gadījumā. Iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot par līdzīgiem gadījumiem policijai, zvanot 112,” atgādina Jūlija Jurāne.
Krievupes kāpas postītāji
Uzņēmums “Rīgas meži” kārtējo reizi atgādina, ka “mežs nav bezceļu trase”, un, iestājoties pavasarim, daudz aktīvāk sekosim līdzi mehanizētu transportlīdzekļu aktivitātēm “Rīgas mežu” teritorijās un sociālajos tīklos publicē, ka marta vidū dabas postītāju vidū īpaši “iecienīta” bija kāpa Krievupes apgaitā netālu no Silakroga:
“Atgādinām – mežā ar motorizētiem transportlīdzekļiem drīkst pārvietoties TIKAI pa meža ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Braukšana ārpus tiem izposta augsni un zemsedzi, bojā jaunaudzes, traucē dzīvniekus, atpūtniekus un atstāj rētas, kas saglabājas gadiem.
Tāpat kā iepriekšējās brīvdienās, arī turpmāk izvietosim video novērošanas kameras, lai fiksētu pārkāpumus. Informācija par pārkāpējiem tiks nodota atbildīgajām institūcijām.”
Salaspilī nozagti “zelta soliņi”
Salaspilī nezināmi garnadži Zirņu salā no nesen iekārtotās promenādes Daugavas krastā gar Rīgas HES ūdenskrātuvi nospēruši divus kompozītmateriāla soliņus, katru par 1275 eiro (cenā iekļauta ne tikai soliņa vērtība, bet arī būvniecības, uzstādīšanas un projektēšanas izmaksas, skaidro vietvara). Salaspils novada pašvaldība ar sociālo tīklu palīdzību meklē gan nozagto mantu, gan zagļus:
“Atgādinām, ka šī vieta tikai nesen labiekārtota, izveidojot vairāk nekā kilometru garu veloceliņu no A5 apvedceļa pie Rīgas HES līdz Zirņu salas galam, kā arī ierīkojot atpūtas zonu ar soliņiem, velostatīvu un atkritumu urnām.
Par notikušo Salaspils novada pašvaldība vērsīsies Valsts policijā. Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par šo gadījumu vai esat pamanījuši aizdomīgas darbības minētajā teritorijā, lūdzam ziņot, zvanot uz tālruni 112 vai sazinoties ar Salaspils novada pašvaldības pārstāvi pa tālruni 67981063. Būsim pateicīgi par jebkādu informāciju!”
Par notikušo neklusē arī salaspilieši, kuri to aktīvi komentē sociālajos tīklos. Tikai viņi ir nevis sašutuši par vandaļiem, bet gan par nozagtās mantas kosmisko cenu: * “Laikam dēļi no Himalaju kalnu virsotnē auguša koka, kuru mūki ar rokām septiņas dienas nesuši lejā,”; * “Nopietni! Par pieciem dēļiem un diviem dzelzs gabaliem…, tad redz, kā tiek tērēti tautas nodokļi!” * “Kurš darbinieks to ir apstiprinājis un uzskatījis par saimniecisku darbību? 2550 eiro samaksāt par diviem maziem soliņiem! 2550 eiro - tas ir kādas četru cilvēku nodokļos samaksātās mēneša algas daļas!”; * “Jāsāk ražot soliņus būsim miljonāri,” * “Gan jau kaut kādi vietējie, kas tuvumā dzīvo, arī noskrūvēja, lai nevācas kompānijas un netusē šajā vietā. Vai firmas darbinieki, kas uzstādīja, paši vēlāk noskrūvēja un pārdeva citiem.”
Daugavpilī jaunietis “izspārda” remontdarbus
Pagājušās nedēļas trešdienas, 25. marta, rītā Daugavpils pašvaldības policijas Videonovērošanas nodaļas darbinieki ieraudzīja, ka pilsētas centrā kāds jaunietis iespēra un nogāza ceļa infrastruktūras elementu – zīmi, kas liecina par tur notiekošajiem remontdarbiem. Apsekojot notikuma vietu un pārskatot videonovērošanas arhīvu, izdevās noskaidrot pārkāpuma izdarīšanas brīdi, kā arī identificēt iespējamo vainīgo personu.
Balstoties uz videonovērošanas arhīva datiem tika īstenota iespējamās vainīgās personas meklēšana, izmantojot pilsētā izvietotās novērošanas kameras. Un tās pašas dienas pusdienlaikā, videonovērošanas kameru redzeslokā nonāca vīrietis, kurš pilnībā atbilda personas aprakstam. Lai noskaidrotu apstākļus, uz notikuma vietu tika nosūtīta tuvākā pašvaldības policijas patruļa. Ierodoties policijas darbiniekiem, vīrietis mēģināja bēgt, taču tika aizturēts. Pārrunu laikā 2002. gadā dzimušais jaunietis atzina savu vainu ceļa infrastruktūras elementa bojāšanā. Papildu pārbaudes laikā noskaidrots, ka persona atradās aktīvā meklēšanā.
Aizturētais nodots Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Pašvaldības policija atgādina, ka par sveša īpašuma tīšu bojāšanu ir paredzēta atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Liepājas motobēglis
Savukārt Liepājas Karostā 22. martā no policijas neizdevās aizbēgt 15 gadus vecam motocikla vadītājam, kurš, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli, bēga no policijas. Pret jaunieti uzsākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi un viens kriminālprocess. Krimināllietas materiāli paātrinātā kārtībā ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
22. martā ap pusastoņiem vakarā Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Liepājā, Lībiešu ielā, Beberliņu mežā motociklu vadītāji pārkāpj satiksmes noteikumus.
Policisti, apsekojot Beberliņu mežu, ievēroja motocikla vadītāju, kurš pārvietojās bez ieslēgtām apgaismes ierīcēm, kā arī motocikls nebija reģistrēts noteiktajā kārtībā – tam nebija valsts reģistrācijas numura zīmes. Likumsargi motocikla vadītājam vairākkārtēji deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli, bet viņš turpināja kustību, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Motocikla vadītājs turpināja kustību uz Atmodas bulvāri, kur, neizvēloties drošu braukšanas ātrumu, nesavaldīja motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un krita. Persona tika aizturēta un konstatēts, ka motociklu vadīja 15 gadus vecs jaunietis un, ņemot vērā, ka viņš ir nepilngadīgs, tika sazvanīta viņa mamma, kura ieradās notikuma vietā.
Pret jaunieti uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm, par braukšanu bez iedegtām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, valsts tehniskā apskate un nav reģistrēts, un par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību.