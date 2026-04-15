Citskovskis paziņojis, ka gatavs tiesāties ar Siliņu - viņam esot dokumentu kopums, kas apliecina VIP zāles rēķina apmaksu
Bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis paziņojis, ka gatavs tiesāties ar Latvijas premjerministri Eviku Siliņu, ja viņa vērstos tiesā par neslavas celšanu.
Citskovskis uzsvēra, ja Siliņa vērsīsies tiesā par neslavas celšanu saistībā ar apgalvojumiem par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā, viņš būšot tam gatavs. Bijušais valsts augstākais ierēdnis norādīja, ka viņam ir dokumentu kopums par šo konkrēto VIP zāles rēķina apmaksu, kuru viņš oficiāli pieprasījis un ieguvis no Valsts kancelejas.
Viņš arī apgalvoja, ka Valsts kancelejas izsniegtie dokumenti apliecina, ka minēto rēķinu 2024. gada 19. aprīlī apmaksāja tā brīža Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos un Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte, kura bija īslaicīgi pārņēmusi Citskovska pienākumus. Citskovskis no Valsts kancelejas direktora amata tika atstādināts 2024. gada gada 10. aprīlī.
Tāpat Citskovkis norādīja, ka Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē bija saistīta ar viņas vizīti ASV 2024. gada martā.
Siliņa no 2024. gada 11. marta līdz 14. martam uzturējās vizītē ASV. Tās laikā viņa piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesijā, tikās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu, kā arī ar augstām ASV amatpersonām, Kongresa locekļiem, uzņēmēju pārstāvjiem un Latvijas diasporu. Ņujorkā notika arī Ministru prezidentes uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā, piedaloties pasaules lielākajā dzimumu līdztiesības forumā - Sieviešu statusa komisijas sesijā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka bijušais Valsts kancelejas (VK) direktors Jānis Citskovskis pārmetis premjerei Evikai Siliņai (JV) nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā. Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un VK kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona. Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņai meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Kā ziņots, Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā. Prokuratūra apgalvo, ka Citskovskis bija informēts, ka Kariņa birojā tiek pieņemti lēmumi par speciālo līgumreisu iegādi, taču no viņa puses nesekoja rīcība, lai izbeigtu šo praksi un nodrošinātu likumam atbilstošu alternatīvu transportlīdzekļu pakalpojumu iegādi.
Šajā kriminālprocesā Citskovskim celta apsūdzība par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. Ar smagām sekām šajā gadījumā jāsaprot likumā paredzētais kritērijs - mantisks zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecdesmit tai laikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, uzsvērusi prokuratūra.