Ar performancēm un lekcijām Rīgas Mākslas nedēļas ietvaros atklās festivālu "Ēdene"
"Kim?" Laikmetīgās mākslas centrs izziņojis ikgadējo festivālu "Ēdene", kura tēma šogad būs "Ēdene: Wet Work Over Lap". Festivāla atklāšana norisināsies 29. maijā centra topošajā jaunajā adresē Rīgā, Hanzas ielā 22, informēja izstādes rīkotāji.
Laikmetīgās mākslas centra "Kim?" ikgadējais festivāls un izstāde "Ēdene: Wet Work Over Lap" šogad pievērsīsies drosmīgām un neviennozīmīgām tēmām, iestudējot iekāri kā darbu un seksu kā vienu no visregulētākajām un pastāvīgi nepabeigtajām tā formām.
Projekta nosaukums "Ēdene: Wet Work Over Lap" atsaucas uz frāzes "wet work" dubulto nozīmi. Tas apzīmē gan noziedzīgas operācijas, gan darbības, kuras atstāj pēdas, tādējādi sasaistot slēpto un redzamo, profesionālo un intīmo, skaidro un neviennozīmīgo. Savukārt jēdziens "Over Lap" signalizē par atkārtošanos un pārlaidumiem, kur darbības netiek noslēgtas vai atrisinātas, bet gan turpinās laikā. Tieši šādas prakses un mākslas darbi izvērš seksuālo, emocionālo un sadzīves darbu īpašos apkopes režīmos, kas savu nozīmi iemanto caur pakāpenisku slāņošanos un sabiezēšanu.
Izstādē darba jēdziens iezīmējas vienlaikus kā pienākums un izdzīvošanas taktika, darbojoties gan kā estētiska forma, gan kā mākslinieciskas emancipācijas stratēģija. Izstādes dalībnieces, kas tiek raksturotas kā intīma un radoša darba figūras – "strādājošās meitenes" (working girls), uzmanības operatores un tuvības starpnieces – padara iekāri par izplānotu, iestudētu un atkārtojamu procesu.
Kā skaidro organizatori, viņu ķermenis kā kopums tiek nepārtraukti trenēts, koriģēts un apšaubīts, un tā vērtība izpaužas izturībā, nostājā un spriedzē. "Ēdene: Wet Work Over Lap" darbojas gan kā organisms, gan kā sistēma: disciplinēta, taču atsaucīga, mitra un pašapzinīga. Šeit sekss apzīmē nevis atsevišķu notikumu, bet drīzāk atmosfēru – ilgstošas ietekmes zema spiediena zonu. Iekāre tiek atspoguļota kā klimats, kurā atrasties, uzturot gaidu spriedzi un smalkas tuvības sarunas, kur baudas piepildījums tiek apzināti novilcināts.
Apvienojot jaunus un iepriekš radītus mākslas darbus, instalācijas un performatīvas prakses (sākot ar analogiem procesiem un beidzot ar digitāliem "wetware"), izstādes zonas asociatīvi pārtaps no vienas funkcionālas vietas citā.
Apmeklētāji varēs pieredzēt, kā guļamistaba pārvēršas par pēc-darba-stundu (after hours) teritoriju un publiskās runas auditoriju, mitrā vannas istaba kļūst par atkailinātu grēksūdzes zonu, bet ķermeņa kulta vieta – sporta zāle un naktsklubs – pārslēdzas fotolaboratorijas tumsā. Šī kustība un uzvedinošie mājieni satiksies centrālajā "aktu zālē", kurai ir dubulta nozīme, apzīmējot gan aktu kā darbību, gan kailumu.
Sabiedrības un vides sabrukuma, kā arī aizspriedumu atdzimšanas apstākļos izstāde mērķtiecīgi aplūko cenzūru kā apzinātu žestu, bet grēku – kā sensenu mītu un pārvaldības problēmu. Pārdefinējot skatījumu ārpus sabiedrības uzspiestajiem autoritātes modeļiem, izstāde "Ēdene" centrē sievietes kā galvenās varones un mājas pārvaldnieces, radot telpu, kur viņas pašas nosaka savu naratīvu un pēc saviem noteikumiem kūrē atklātību.
Kā norāda rīkotāji, kontrole pār ritmu un skatienu prasa nepārtrauktu pārskaņošanu, bet vara cirkulē caur izmērāmu piekāpšanos, atsedzot nevienmērīgu uzmanības un atalgojuma sadali. Iekāre un tieksme šajā vidē paliek pavedinošas un pašrealizējošas, saistot baudu ar darbu.
Tā kā izstāde ir tieši veltīta erotiskām un seksuālām tēmām, tā nav ieteicama apmeklētājiem līdz 18 gadu vecumam. Nepilngadīgas personas drīkst apmeklēt izstādi tikai un vienīgi pieaugušo pavadībā.
Festivāla un izstādes atklāšana paredzēta 29. maijā no plkst. 18.00 līdz 22.00 norises "Rīgas Mākslas Nedēļa" (RAW) ietvaros. Atklāšanas vakarā apmeklētājus sagaida Paulas Zvanes, Kamisas Bjurhausas un "Liudmila" performances.
Izstādes publiskā programma turpināsies 30. maijā plkst. 16.00, kad norisināsies Sofijas Džovanniti performatīvā lekcija "Confessional Prototype 1". Savukārt 3. jūlijā plkst. 19.30 pasākumu sērijas "Riga Contemporary 2026" ietvaros būs vērojama Mindijas Su performatīvā lekcija "The Sexual History of Internet".
Izstādē piedalīsies plašs pašmāju un ārvalstu mākslinieku loks: Kamisa Bjurhausa (Cammisa Buerhaus), Zenta Dzividzinska, Sofija Džovanniti (Sophia Giovannitti), Evija Krištopane, Reba Meiberija (Reba Maybury), Elza Sīle, Mindija Su (Mindy Seu), SAGG Napoli, Silvija Flerī (Sylvie Fleury), Sofija Tūna (Sophie Thun), Sabīne Vernere un Paula Zvane. Pati izstāde "Kim?" Laikmetīgās mākslas centra jaunajās telpās būs apskatāma no 30. maija līdz 12. jūlijam.