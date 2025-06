Nedēļas izskaņā Hanzas peronā pirmais koncerts “Brīnumu laukumā”

“Atkarībā no tā, vai spēles laukumu nepieciešams “iedrošināt”, ilustrēt, pastiprināt vai pasargāt, scenogrāfijai ir jākalpo notikuma uzstādījumam. Vienalga, vai tas ir koncerts, performance, runa no skatuves vai kas cits. Un tai ir jākalpo arī publikai, kas to visu pieredz. To ir iespējams panākt, vienlaikus izvirzot telpas scenogrāfiju par būtisku notikuma sastāvdaļu un saglabājot to teju nemanāmu. Gluži kā mūzikas instrumentos arī telpā tādējādi tiek panākts līdzsvars starp tās neizbēgamo fizisko klātbūtni un tās raisīto emocionālo, stāstošo iespaidu uz klātesošo. Pats joprojām meklēju atbildi uz to, vai līdzās tukšumam vienmēr ir arī klusums?” savu pieeju raksturo mākslinieks.