Vai Alvis Hermanis "metis kažoku uz otru pusi"? Režisors izteicis skarbu kritiku Viktoram Orbānam, kuram reiz veltīja pozitīvus vārdus
Pēc Ungārijas ilggadējā premjerministra Viktora Orbāna pārliecinošās sakāves valsts parlamenta vēlēšanās, režisors Alvis Hermanis politiķim veltījis skarbus vārdus, norādot, ka "Ungārijas piemērs rāda, ka jebkāda sadarbība ar Krieviju ir idiotiska ideja". Vairāki iedzīvotāji gan viņam atgādinājuši, ka reiz viņš "dziedāja citu dziesmu".
"Ungārijas piemērs rāda, ka jebkāda sadarbība ar Krieviju ir idiotiska ideja. Otra lieta - latviešiem varbūt vairos iedvesmu 3. oktobrī, jo parādīja priekšzīmi, kā tikt vaļā no partijām un politiķiem, kuri valsti nolaiduši līdz kliņķim. Ungārija arī pa pēdējām vietām dzīvojās visās tabulās," sociālajā tīklā "Threads" paudis Alvis Hermanis.
Tiesa, Inese viņam norādījusi, ka pirms laiciņa viņš Ungārijas premjeram veltīja sekojošus vārdus: "Orbāns ir viens no retajiem Eiropas politiķiem, kurš aizstāv savas valsts intereses un domā par nācijas nākotni, nevis tikai par Briseles birokrātiju". Kā arī: "Man Orbāna politika ir tuvāka nekā pašreizējais liberālais ES kurss - jo viņš runā par demogrāfiju, identitāti un nācijas izdzīvošanu".
Inese norādījusi, ka "internets neko neaizmirst" un viņai pievienojušies arī citi Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā, kādreizējā Kultūras ministre Agnese Logina. "Tik daudz tagad tādu, kas met kažoku uz otru pusi un apsveic Ungāriju ar atbrīvošanos no Krievijas ietekmes, bet pirms vēlēšanām slavēja Orbānu par to, kā viņš cīnās par konservatīvām vērtībām. Liekulības paraugstunda," pauž Logina.
Hermanis uz kritiku atbildējis, ka "Orbāns 2015. gadā izdarīja vienu labu lietu - izglāba Eiropu no kodolzinātnieku un citu Āfrikas inženieru invāzijas, jo aizvēra robežu beidzot. Viss pārējais - nepareizi."
Tikmēr Līga norādījusi, ka "intervijā izskanēja, ka MMN ["Mēs mainām noteikumus" - Hermaņa pārstāvētā partija] neizslēdz koalīcijas veidošanu ar Šleseru". "Vai tas nav pretrunā ar ierakstā pausto domu?" vaicā sieviete. Uz ko Hermanis atbildējis, ka "MMN ir savi mērķi - vēlēšanu reforma un ģenerāltīrīšana valsts pārvaldē". "Pēc pusgada arī paskatīsimies, kuri mūsu mērķus atbalsta un kuri nē," paudis režisors.
Jau ziņots, ka 12. aprīlī ar rekordlielu vēlētāju aktivitāti Ungārijā noslēdzās parlamenta vēlēšanas. Tajās sakāvi atzina Krievijai draudzīgais Viktors Orbāns, kurš valstī pie varas atradās kopš 2010. gada. Uzvaru vēlēšanās izcīnīja opozīcijas konservatīvā "Cieņas un brīvības" partija ("Tisza"), kas izcīnīja 138 no 199 parlamenta vietām. Par "Tisza" nobalsoja 53,6%, bet par līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna partiju "Fidesz" 37,8%, un tai jaunajā parlamentā tai būs 55 vietas.