Režisors Alvis Hermanis vadīs partiju "Mēs mainām noteikumus", piedāvā "ģenerāltīrīšanu" un radikāli mainīt vēlēšanu sistēmu
Partijas "Republika" nosaukums turpmāk būs "Mēs mainām noteikumus" un tās vadībā būs režisors Alvis Hermanis, paziņojis šī politiskā spēka valdes loceklis Jāzeps Baško. Otrdien notikusi partijas "Republika" biedru sapulce, kurā piedalījās arī jaunpienākušie biedri, un partija pārsaukta par "Mēs mainām noteikumus". Sapulcē pieņemta statūtu jaunā redakcija.
Par partijas valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Hermanis, bet par pārējiem valdes locekļiem - Baško un Ēriks Pucens.
Galvenie partijas mērķi esot vēlēšanu likuma maiņa, lai varētu balsot nevis par partijām, bet par konkrētām personām, kuras uzņemtos individuālu atbildību.
Partija informē, ka, tiekot Saeimā, tā plāno veikt "ģenerāltīrīšanu" valsts pārvaldē - pārskatīt un dzēst nevajadzīgas regulas un likumus, likvidēt nevajadzīgas funkcijas un nevajadzīgas institūcijas. Politiskais spēks uzskata, ka nepieciešams ieviest jaunu konceptu, deleģējot atbildību - "par katru darbu valsts sektorā turpmāk būs tikai viens atbildīgais cilvēks, kuram skaidri definēti darba uzdevumi un kurš arī būs atbildīgs par rezultātu".
Jau ziņots, ka Hermanis pievienojās partijai "Republika" un rosināja to pārsaukt par "Mēs mainām noteikumus".
"Tā kā likums neļauj dibināt jaunu partiju vienu gadu pirms vēlēšanām, tad es, Alvis Hermanis, kopā ar domubiedru Jāzepu Baško esam iestājušies kādas nelielas, jau sen reģistrētas partijas rindās, kuras biedri atbalsta kustības "Bez partijām" mērķus un idejas," sociālajos tīklos raksta Hermanis.
Hermanis arī pauž, ka partija startēs Saeimas vēlēšanās 2026. gada oktobrī.
Tāpat vēstīts, ka Hermanis, Baško, Armands Broks, Pēteris Sproģis un Guntars Vītols 11. novembrī oficiāli dibināja biedrību "Bez partijām". Tika norādīts, ka tās mērķis ir apvienot domubiedrus, lai izstrādātu praktisku un īstenojamu valsts attīstības plānu. Saskaņā ar statūtiem biedrības primārais mērķis ir panākt izmaiņas vēlēšanu kārtībā, radot taisnīgāku, caurspīdīgāku un cilvēkam atbildīgāku politisko sistēmu.
Īsi pēc dibināšanas biedrību "Bez partijām" pameta Baško, bet decembra vidū arī Hermanis.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka partiju "Republika" 2021. gadā izveidoja Vjačeslavs Dombrovskis, kurš tagad pārstāv "Latvijas attīstībai".