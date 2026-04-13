Orbāna sakāve liecina, ka autoritāra pārvalde nav neizbēgama, uzskata Tusks
Līdzšinējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna sakāve svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās liecina, ka pasaule "vairs nav nolemta autoritārām un korumpētām valdībām", uzskata Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Visi baidījās, ka tā ir neizbēgama tendence, ka šis ir autoritāru un korumpētu režīmu laikmets. Nē, tā nav," vizītē Seulā žurnālistiem norādīja Tusks.
Polijas premjerministrs salīdzināja konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") un tās līdera Pētera Maģara uzvaru vēlēšanās ar savu uzvaru 2023. gada vēlēšanās, kur viņa pārstāvētais politiskais spēks pārspēja konservatīvo partiju "Likums un taisnīgums" (PiS).
Polijas opozīcijas pārstāvji, tostarp prezidents Karols Navrockis, pirms Ungārijas parlamenta vēlēšanām atklāti atbalstīja Orbānu.
"Vispirms tā bija Varšava, tad Bukareste, tad Kišiņeva, tagad tā ir Budapešta," žurnālistiem norādīja Tusks, atsaucoties uz virkni vēlēšanu, kurās kopš 2023. gada uzvarējušas proeiropeiskas demokrātiskas kustības.
Visa pasaule ir sajūsmā par vēlēšanu rezultātiem Ungārijā, viņš piebilda, uzsverot, ka tieši "šī Eiropas daļa [Centrāleiropa]" pierāda, ka pasaule nav nolemta autoritārismam.
Maģars paziņojis, ka plāno savā pirmajā ārvalstu vizītē doties uz Poliju.
"Es domāju, ka mūsu attiecības būs absolūti izcilas," paziņoja Tusks.
"Ungārija, Polija, Eiropa atkal vienotas!" apsveicot "Tisza" ar uzvaru, svētdienas vakarā platformā "X" rakstīja Tusks. "Krievi ejiet mājās!" viņš piebilda.