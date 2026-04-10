Stradiņa slimnīcas A2 korpusa būvniecība - VNĪ atkārtoti jāizvērtē konkursā iesniegtie piedāvājumi
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) slēgt līgumu konkursā par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa būvniecības pabeigšanu.
IUB lēmums pieņemts, izskatot SIA "Aimasa" iesniegto sūdzību par VNĪ rīkotā konkursa rezultātiem.
VNĪ iepirkumā par A2 korpusa pabeigšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību uzvarēja piegādātāju apvienību "NSHC Group", kuras sastāvā ir SIA "Hanza Construction Group" un SIA "Baltic Construction Company".
"Aimasa" sūdzībā apstrīdēja konkursa rezultātus, uzskatot, ka uzvarētājs nepamatoti atzīts par atbilstošu vairākām kvalifikācijas prasībām, ka pasūtītājs nav pienācīgi pārbaudījis uzvarētāja līgumcenu, kā arī ka gan uzvarētājam, gan pašai "Aimasai" atsevišķos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijos piešķirts nepamatots vērtējums.
IUB atcēlis VNĪ iepirkuma komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem, aizliedzis VNĪ slēgt iepirkuma līgumu ar "NSHC Group" un uzdevis 30 darbdienu laikā novērst IUB konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, un pieņemt jaunu lēmumu.
No IUB lēmuma izriet, ka par pamatotu atzīta "Aimasa" sūdzības daļa, kas saistīta ar konkursa uzvarētāja finanšu piedāvājuma vērtēšanu. IUB secinājis, ka VNĪ nepamatoti veica aritmētisko kļūdu labojumu uzvarētāja finanšu piedāvājumā, lai gan konkrētajā gadījumā VNĪ neesot bijis pamata uzskatīt, ka pretendentam piedāvājumā vispār bijušas aritmētiskas kļūdas.
IUB ieskatā VNĪ ar šo labojumu pēc būtības grozījusi uzvarētāja piedāvājumu. "NSHC Group" savā finanšu piedāvājumā bija norādījis, ka kopējās izmaksas atsevišķās pozīcijās veidotas, izvērtējot riska iestāšanās varbūtību, tādēļ tās nav automātiski uzskatāmas par kļūdainām tikai tāpēc, ka nesakrīt ar vienības cenas un apjoma reizinājumu, uzsver IUB.
IUB arī secinājis, ka VNĪ pēc būtības nav izvērtējis, vai uzvarētāja sākotnēji piedāvātā cena attiecībā uz šiem darbiem nav nepamatoti zema un vai līgums par šādu cenu vispār ir reāli izpildāms. Līdz ar to IUB atzinis, ka VNĪ rīcība var būt pretrunā Publisko iepirkumu likuma mērķim nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu un maksimāli samazināt risku.
Savukārt pārējā daļā "Aimasa" sūdzība nav atzīta par pamatotu. Nav konstatēti pārkāpumi attiecībā uz "NSHC Group" atbilstību nolikuma prasībām par apgrozījumu, pieredzi kā galvenajam būvdarbu veicējam, būvkomersantu reģistra prasībām, kā arī vairākos vērtēšanas kritērijos, tostarp attiecībā uz atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pieredzi, būvprojekta vadītāja un būvdarbu vadītāja sadarbības pieredzi un atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu IUB lēmumu mēneša laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Jau ziņots, ka iepirkumā bija pieteikušies trīs pretendenti. Piedāvājumu cenas ir no 101,55 miljoniem eiro līdz 133,65 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Piedāvājumus PSKUS jaunā A2 korpusa pabeigšanai iesniedza "Aimasa", piegādātāju apvienība "NSHC Group" un personu apvienība "SNL būve", kuras sastāvā ir SIA "Spyke", VAS "LAU Infra Grupa" (iepriekš - "Latvijas autoceļu uzturētājs") un SIA "Newcom Construction".
Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamais VNĪ iepirkumu komisijas gala ziņojums liecina, ka "Aimasa" piedāvāta cena ir 114 073 376 eiro, bet "SNL būve" piedāvāta cena - 133 650 954 eiro.
Savukārt "NSHC Group" sākotnēji piedāvātā cena bija 101 556 493 eiro, taču pēc veiktās aritmētisko kļūdu labošanas tā pieaugusi līdz 120 371 505 eiro. Arī ar šo cenu VNĪ iepirkuma komisija "NSHC Group" piedāvājumu atzina par saimnieciski visizdevīgāko.
Vienlaikus ziņojumā teikts, ka līgums ar uzvarējušo pretendentu tiks slēgts par 96,8 miljoniem eiro bez PVN. Šis līgums paredzētu vispārīgo darbu veikšanu, bet VNĪ būtu tiesīgs pieslēgt atsevišķos darbus par uzņēmēja finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.
Atbilstoši izsludinātā iepirkuma nosacījumiem paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 36 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
Iepirkuma mērķis ir nodrošināt PSKUS A2 korpusa būvdarbu pabeigšanu, aktualizējot būvprojektu un veicot nepieciešamos demontāžas, vispārceltnieciskos un inženiertehniskos darbus. Projekts paredz mūsdienīgas, drošas un funkcionālas veselības aprūpes infrastruktūras izveidi, kas atbilst augstākajiem kvalitātes, drošības un ilgtspējas standartiem.
Projekta īstenošana notiks "projektē un būvē" iepirkuma procedūrā. Balstoties uz iepriekš veiktām tehniskajām ekspertīzēm un izstrādātu sanācijas programmu, paredzēts īstenot arī detalizētu pelējuma monitoringa un likvidācijas programmu, lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu slimnīcas vidi.
Pilnībā pabeigtu A2 korpusu plānots nodot ekspluatācijā 2029. gada pirmajā pusē.
A2 korpusā paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centru un pacientu uzņemšanu, operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profilus, neiroloģijas nodaļu un insulta vienību, sejas un žokļu ķirurģiju, kā arī intensīvās terapijas nodaļas un Sievietes un bērna klīniku ar dzemdību bloku. Jaunais korpuss būtiski uzlabos pacientu drošību, ārstniecības procesa efektivitāti un medicīnas personāla darba vidi.
Jau ziņots, ka iepirkuma procedūras gaitā sūdzību iesniedza arī SIA "Velve", ar kuru līgums par korpusa būvniecību tika lauzts 2024. gada februārī, bet IUB šo sūdzību noraidīja.
Stradiņa slimnīcas A2 korpusa būvniecība sākās 2020. gadā, bet 2024. gada februārī tā tika pārtraukta, atsaucoties uz pelējuma risku, ieilgušiem termiņiem un pieaugošām izmaksām. "Velve" informē, ka projektēšanai līdz šim iztērēti vairāk nekā trīs miljoni eiro, būvniecībai - vairāk nekā 47 miljoni eiro, savukārt strīds par vēl 11 miljoniem eiro tiek izskatīts tiesā. Pēc būvdarbu pārtraukšanas papildu neatliekamiem darbiem izlietoti vēl vairāk nekā septiņi miljoni eiro.