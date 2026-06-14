Krūzmane NCAA čempionātā ierindojas 9. vietā trīssoļlēkšanā
Latvijas vieglatlēte Adriana Krūzmane sestdien ar rezultātu 13.34m izcīnīja devīto vietu Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) finālsacensībās trīssoļlēkšanā, kamēr Marta Sīviņa ierindojās 11. pozīcijā septiņcīņā.
Maiami Universitātes studente Krūzmane aizvadīja stabilas lēcienu sērijas. Pieci no sešiem lēcieniem viņas lēcieniem pārsniedza 13 metrus un bija 19 centimetru robežās (13,15 - 13,34 - 13,27 - 13,30 - 13,31), bet viens nesasniedza 13 metrus (12,93).
Ar 13,34 metru tālu lēcienu latviete izcīnīja devīto vietu 24 dalībnieču konkurencē, bet piecus centimetrus tālāks lēciens būtu devis septīto vietu. Ar 14,24 metru tālu lēcienu par čempioni kļuva Šentī Formena no Klemsonas Universitātes.
Septiņcīņā sacenšoties piektdien un sestdien, Vanderbilta universitātes studente Sīviņa sacensības noslēdza ar 5778 punktiem, kas deva 11. pozīciju 24 daudzcīņnieču konkurencē.
Sacensību ievadā Sīviņa bija ceturtā 100 metru barjersprintā ar finišu 13,55 sekundēs (1043 punkti), turpinājumā uzrādīja 19. rezultātu augstlēkšanā ar pārvarētiem 1,66 metriem (806), bija 17. lodes grūšanā ar 11,67 metriem (639), sasniedza 12. vietu 200 metru sprintā ar finišu 24,46 sekundēs (937), bija septītā tāllēkšanā ar 6,07 metriem (871), guva 18. vietu šķēpa mešanā ar 34,65 metriem (558) un finišēja sestā 800 metru skrējienā ar rezultātu divas minūtes un 13,26 sekundes (917).
Labāko desmitnieks palika 94 punktu attālumā, bet tuvākās divas konkurentes bija attiecīgi divus un trīs punktus aiz latvietes. Par čempioni ar 6182 punktiem kļuva Sofija Koskuljela no Vašingtonas Universitātes.