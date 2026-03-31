Arī trīnīšu ģimenei no Tukuma piešķir vienreizēju valsts pabalstu 15 000 eiro apmērā
Labklājības ministrija (LM) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Rīgā dzimušo trīnīšu ģimenei no Tukuma izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālu pabalstu, otrdien lēma valdībā.
Pabalsts tiks izmaksāts Sintijai Lazdiņai. Šie trīnīši Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā sagaidīti 22. martā.
Vienreizējais sociālais pabalsts ir paredzēts kā materiālais atbalsts ģimenei, ņemot vērā, ka trīs bērnu vienlaicīga piedzimšana un kopšana prasa ievērojami lielākus papildus resursus, norāda LM.
Šāds vienreizējais pabalsts 2013. gadā tika izmaksāts vienai ģimenei, 2014. gadā - piecām ģimenēm, 2015. gadā - trīs ģimenēm, savukārt 2016. gadā - divām ģimenēm. Tāpat 2017. gadā pabalstu saņēma divas ģimenes, 2018. gadā četras ģimenēs, savukārt 2019. gadā - viena. Gan 2020., gan 2021. gadā to izmaksāja vienai ģimenei, 2023. gadā - trīs ģimenēm, bet 2024. gadā šāds pabalsts izmaksāts netika. Pagājušajā gadā tas izmaksāts divām ģimenēm.
Tukumnieku Sintijas un Gata ģimenē dzimušais zēns svēris 1,720 kilogramus, viena no meitenēm - 1,760 kilogramus, savukārt otra - 1,540 kilogramus. Mājās jaunos ģimenes locekļus jau gaida lielais brālis, informēja slimnīcā.
Tukuma novada pašvaldība nolēmusi piešķirt 6000 eiro atbalstu šomēnes dzimušo trīnīšu ģimenei.
Arī teju pirms gada - 2025. gada 3. aprīlī - PSKUS Perinatālās aprūpes centrā tika sagaidīti trīnīši. Kopumā 2025. gadā Stradiņa slimnīcā piedzimuši 1211 bērni, no kuriem 608 meitenes un 603 puikas.
Pirmie trīnīši šogad 12. martā tika sagaidīti Rīgas Dzemdību namā, kur piedzimuši divi puikas un viena meitene, aģentūru LETA informēja Rīgas Dzemdību nama Komunikācijas vadītāja Baiba Auzāne. Šo trīnīšu vecāki ir Sīmaņu ģimene no Valmieras. Tajā vēl pirms trīnīšu piedzimšanas bija pieci bērni.