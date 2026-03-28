Šodien 11:14
Sirsnīgs un īpašs notikums Tukuma novadā - ģimenei no Tukuma piedzimuši trīnīši
22. marta vakarā pasaulē nāca trīs mazi tukumnieki - divas māsiņas (1,7 kg un 1,5 kg) un brālītis (1,7 kg), kurus mājās jau ar nepacietību gaida vecākais brālis – pirmklasnieks.
25. martā pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Baiba Pļaviņa un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Madara Latve devās uz Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, lai klātienē sveiktu Lazdiņu ģimeni ar patiesi skaistu dzīves notikumu – trīnīšu piedzimšanu.
No sirds sveicam ģimeni! Lai ikdienā netrūkst spēka, mīlestības un sirdssiltuma – gan mierīgajos brīžos, gan tajos, kad mājās valda bērnu čalas un mazie niķi.
Šāds notikums ir liels prieks visam novadam un tas vēlreiz atgādina – katra ģimene, katrs bērniņš un katrs jaunais sākums ir mūsu kopīgā vērtība.
Apzinoties cik izaicinoši ir ģimenē vienlaicīgi uzņemt trīs mazus bērniņus, pašvaldība ir lēmusi par finansiālu atbalstu 6000 eiro apmērā.
Lai aug stipri, veseli un laimīgi!