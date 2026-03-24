Gadu pēc kriminālprocesa sākšanas Jāņa Timmas nāves lietā joprojām klusums
Vairāk nekā gadu pēc kriminālprocesa sākšanas saistībā ar Latvijas basketbolista Jāņa Timmas nāvi izmeklēšana joprojām turpinās, un būtiski jaunumi netiek atklāti, portālu Jauns.lv informē Valsts policija.
Jau 2025. gada sākumā kļuva zināms, ka pēc iesnieguma saņemšanas Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu un nozīmējusi nepieciešamās ekspertīzes. Toreiz likumsargi uzsvēra, ka plašāki komentāri netiks sniegti, lai neietekmētu izmeklēšanas gaitu.
Tagad, vairāk nekā gadu vēlāk, portāls Jauns.lv atkārtoti vērsās Valsts policijā, lai noskaidrotu lietas virzību. Policijā apstiprināja, ka izmeklēšana joprojām nav noslēgusies.
“Izmeklēšana turpinās. Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniegsim,” norādīja Valsts policijā.
Plašāka informācija par kriminālprocesa virzību, tostarp iespējamajiem secinājumiem vai termiņiem, šobrīd netiek atklāta.
Jau ziņots, ka uzņēmējs Marks Pugačovs 2025. gadā ziņoja: 3. janvārī, viņš vērsāsLatvijas policijā saistībā ar sava drauga Jāņa Timmas vardarbīgo nāvi, policija sākusi kriminālprocesu, kurā Pugačovs būs viens no galvenajiem lieciniekiem. Timma tika atrasts miris naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavā. Sākotnējās ziņas bija, ka viņš dzīvi beidzis pašnāvībā, taču drīz pēc tam, tuviniekiem un draugiem šķetinot šo lietu un publiskojot arvien jaunu informāciju par Jāņa dzīvi pēdējos gados, parādījusies versija, ka viss nav tik viennozīmīgi un, iespējams, "viņam kāds palīdzēja nomirt". Savukārt Krievijas mediji vēstī, ka pasūtījuma slepkavībā grasoties apsūdzēt Timmas bijušo sievu dziedātāju Annu Sedokovu.
Latvijas izlases ilggadējais basketbolists Jānis Timma (1992-2024) traģiski mūžībā devās naktī uz 17. decembri Maskavā. Timma bija viens no talantīgākajiem savas paaudzes basketbolistiem, Latvijas basketbola izlases sastāvā viņš pārstāvējis valsti 68 spēlēs, tostarp divos Eiropas čempionātos 2015. un 2017. gadā. Otrajā no reizēm ar Timmu sastāvā tika iegūta pēc neatkarības atgūšanas augstākā vieta (5. vieta).
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos
