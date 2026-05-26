Nedēļas jaunumi "Tet+" - kaisles vētra, slēptā patiesība un drosme būt patiesam
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties drāmu "Kalnu aukas", seriālu "Melnais sniegs" un
Kaisles vētra
"Kalnu aukas" ir kaislīgs un vētrains mīlas stāsts. Filma ir režisores Emeraldas Fenelas drosmīga un stilistiski spilgta interpretācija par Emīlijas Brontē slaveno romānu. Tā ir emocionāla vētra, kas uz ekrāna izplešas ar nevaldāmu enerģiju, kaisli un vizuālu ekstravaganci. Fenela pati atzinusi, ka vēlējusies atveidot sajūtu, kāda pārņem pusaudzi, pirmo reizi lasot šo romānu.
Filmas centrā ir Hītklifs un Ketrīna Ērnšova – divi cilvēki, kurus vieno nevis mīlestība klasiskā izpratnē, bet gan apsēstība, kas iznīcina visu, kam tā pieskaras. Hītklifu atveido Džeikobs Elordi, piešķirot tēlam gan brutālu pievilcību, gan emocionālu noslēpumu. Ketrīnu spēlē Margota Robija, radot tēlu, kas ir vienlaikus trausls un nevaldāms, kā liesma, kas pati sevi aprij. Abi kopā veido sprādzienbīstamu duetu, kura enerģija ir filmas dzinējspēks.
Darbība norisinās Jorkšīras tīreļos, pētot Hītklifa un Ketrīnas Ērnšovas intensīvās un destruktīvās attiecības. Un šie tīreļi ir kā dzīvs organisms, kas elpo līdzi varoņu emocijām. Vējš, migla, purvi un plašumi kļūst par metaforu cilvēka iekšējai ainavai. Vizuāli filma ir koša, stilizēta un teatrāla, brīžiem pat apzināti pārspīlēta – tā ir Fenelas rokraksta zīme.
Drāmu "Kalnu aukas" ("Wuthering Heights") skatieties "Tet+" "HBO sadaļā".
Slēptā patiesība
Seriāla "Melnais sniegs" ("Black Snow") jau pirmajās minūtēs kļūst skaidrs – šis nav kārtējais “mazpilsētas noslēpums”.
1995. gadā nogalinātas pusaudzes neatrisinātā lietā parādās jauns pierādījums, kas liek detektīvam Džeimsam atgriezties noslēpumu pilnā mazpilsētā. Izmeklēšana atklāj sen slēptas patiesības un pagātnes noziegumu ietekmi uz mūsdienām. Seriāls ir lēns, rūpīgi būvēts noir, kur katrs kadrs ir kā piesātināts elpas vilciens. Tropu ainavas – skaistas, bet draudīgas – kļūst par metaforu tam, kas notiek cilvēkos pašos. Cukurniedru lauki šalc kā čuksti, kas slēpj patiesību.
Seriālu "Black Snow" skatieties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".
Drosme būt patiesam
"Līdzbraucējs" ("Pillion") ir romantiska komēdijdrāma par uzticēšanos, drosmi būt patiesam un ceļu uz pašapziņu, kas maina dzīvi.
Kautrīgais Kolins iepazīstas ar noslēpumaino un harismātisko motobraucēju Reju, kurš atver viņam durvis jaunai pasaulei un palīdz pārvarēt bailes no sevis un apkārtējās sabiedrības. "Pillion" sākas kā erotiski piesātināta ceļojuma drāma, bet pamazām pārvēršas par psiholoģisku spēka spēli, kurā mīlestība, vara un identitāte savijas vienā bīstamā mezglā. Režisors Harijs Laitons, kam šī ir pilnmetrāžas kino debija, saka: “Mani interesēja, kas notiek ar cilvēku, kad viņš brīvprātīgi atsakās no kontroles. Kad mīlestība kļūst par pakļaušanos.” Pillion ir stāsts par identitāti – par to, kā cilvēks kļūst par pasažieri ne tikai uz motocikla, bet arī savā dzīvē. Un filma uzdod neērtu jautājumu: vai mīlestība ir brīvība vai tomēr brīvprātīga verdzība?