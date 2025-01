Draugiem parādījusies cita versija par Jāņa Timmas nāvi

Pugačovs, kurš jau paveica teju neiespējamo, no Amerikas nogādājot Jāņa tēvam Raitim Timmam suni Bū, sociālajā vidē neslēpj – viņš uzskata par savu misiju noskaidrot īsto vainīgo Jāņa nāvē. Marka rīcībā tagad nonāk arvien vairāk informācijas, un, to visu izvērtējot, viņš saka – to tā nevar atstāt, patiesībai ir jānāk gaismā.