Siliņa dalās pārdomās par savu nākotni "Jaunajā Vienotībā"
Demisionējusī premjerministre Evika Siliņa (JV) norāda, ka otrdienas valdības sēde būs viņas pēdējā diena premjeres amatā.
Lai gan Andra Kulberga veidotās valdības kontekstā Siliņas vārds iepriekš izskanēja saistībā ar aizsardzības ministra amatu, viņa šim amatam netika izvirzīta un aizsardzības ministra amata kandidāts ir Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis.
Jautāta, kādēļ šim amatam netika virzīta viņa, Siliņa norāda, ka par to esot jājautā "Jaunajai vienotībai" (JV). Vienlaikus viņa uzsvēra, ka ir gandarīta par Meļņa piekrišanu tikt virzītam ministra amatam, jo Aizsardzības ministrija tad būšot labās rokās.
Siliņa pauda, ka JV šobrīd meklē savu jauno identitāti, un tas būšot izaicinājums. "Vai viņiem izdosies? Tas būs viņu jautājums," teica politiķe. Neesot pirmā reize, kad JV šaubās, kad nomainās tās līderi, piebilda politiķe.
JV, pēc Siliņas paustā, šobrīd vajagot pārgrupēties un saprast, ko darīt tālāk. "Kas tad būs viņu jaunie līderi. Vai kāds, kas jau ir, vai būs kas jauns? "Vienotība" ir valdības partija. Un "Vienotībai" vienmēr tajā brīdī, kad mainās virzieni, ir iekšēji jāpārgrupējas un jāatrod jaunās prioritātes," pauda Siliņa.
Vaicāta, vai viņa neplāno atstāt JV, Siliņa pauda, ka "Pagaidām nē". Politiķe arī norādīja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.