Jāņa Timmas ģimenes advokāte izgaismo Annas Sedokovas finansiālo situāciju
Jāņa Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova turpina cīņu pret viņa bijušo sievu Annu Sedokovu. Sportista ģimene uzskata, ka māksliniece nelikumīgi piesavinājusies viņa īpašumu. Un juriste ir apņēmusies to pierādīt.
Pirms oficiālās laulības Anna un Jānis noslēdza laulību līgumu Amerikā. Pēc Margaritas Gavrilovas teiktā, dokuments nav juridiski spēkā. "Līgums ir neesošs. Notārs bija tiesīgs apliecināt tikai parakstus. Viņš arī apliecināja tikai parakstus. Krievijā notāram ir pienākums pārbaudīt līguma saturu atbilstībai likumam un izskaidrot pusēm tiesiskās sekas.
Ja kāda no pusēm nepārvalda krievu valodu - nerunā, neraksta, nelasa - ir jābūt tulkam. Nekā no tā nebija, jo persona, kas apliecināja parakstu, ar šādām tiesībām neapvienojās. Sedokova atnesa jau gatavu līgumu amerikāņu notāram un palūdza viņu to apliecināt.
Turklāt speciālists viņiem skaidri norādīja, ka apliecina nevis pašu līgumu, bet tikai viņu parakstus, un ka šis dokuments nebūs spēkā Krievijas teritorijā, kā arī - faktiski - ASV teritorijā. Tā ir vienkārši fikcija, svarīgas vienošanās imitācija, taču kā dokumentu to izmantot nevar," uzsvēra advokāte.
Pēc Gavrilovas teiktā, saskaņā ar minēto līgumu Jānim Timmai bija jāatdod Annai viss viņa īpašums, jo viņa savukārt laulības laikā, kas ilga nedaudz vairāk nekā četrus gadus, ienākumus neguva.
"Sedokovai nebija ienākumu. Viņas 2-NDFL izziņas liecina, ka viņa ir nabaga kā baznīcas žurka. Kā viņa varēja uzturēt cilvēku? Tikmēr Jānis visu šo laiku spēlēja dažādos klubos. Es speciāli sagatavoju video materiālu izlasi, kuros Anna pati runā par bezrūpīgu dzīvesveidu. "Es atbraucu pie vīra uz Spāniju. Viņš man deva savu karti no Šveices konta. Un es gāju iepirkties. Negribu domāt par to, kā pelnīt naudu," - tā Sedokova sacīja 2024. gadā. Viņa visu laiku maina pozas un melo," pārliecināta speciāliste.
Kas attiecas uz pašas dziedātājas viedokli, viņa nesniedz komentārus par Gavrilovas teikto. Anna tikai lūdz publiku nerakstīt viņai par Jāni, jo viņa nav aizmirsusi traģēdiju un katru dienu mostas ar sāpēm dvēselē, cenšoties atrast spēku turpināt dzīvot.