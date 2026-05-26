Andersons: "Turnīrs mums tikai tagad pa lielam sākas!"
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Toms Andersons pēc kvalificēšanās pasaules čempionāta ceturtdaļfinālam norādīja, ka Latvijas hokejistiem turnīrs tikai tagad sākas.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pasaules čempionāta septītajā spēlē ar 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) sagrāva Ungāriju, A grupā garantējot vismaz ceturto vietu un ceturtdaļfinālu.
"Mēs bijām sagatavojušies. Jau pirms spēles varēja just, ka mēs esam gatavi spēlēt un bija tikai jāpadara darbiņš," pēc spēles teica Andersons. "Tāpat bija kaut kādas mazās kļūdiņas, arī Gudis [vārtsargs Kristers Gudļevskis] pavilka. Kopumā forša komandas uzvara."
Kā sacīja Andersons, pirms čempionāta sākuma daudzi šai komandai neesot ticējuši un uztraucās par izkrišanu no spēcīgāko divīzijas, taču pašiem spēlētājiem bija sajūta, ka kaut ko var sasniegt.
"Mēs ar savu ķīmiju un raksturu tās uzvaras guvām," teica uzbrucējs. "Esam pietiekami meistarīgi un talantīgi, lai tos "golus" varētu samest. Turnīrs mums tikai tagad pa lielam sākas."
Latvijas izlase A apakšgrupā ieņems trešo vai ceturto vietu, kas noskaidrosies pēc atlikušajiem šīs dienas mačiem, un ceturtdaļfinālu aizvadīs ceturtdien Fribūrā. Pretinieks tajā mačā arī noskaidrosies pēc vakara spēlēm B grupā. 89. pasaules čempionāts Šveicē beigsies 31. maijā.