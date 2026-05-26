Kuros pagastos vislielākais pieaugums? Jelgavas novadā īpašā pasākumā godinātas jaunās ģimenes un jaundzimušie
Pie Elejas muižas Tējas namiņa 23. maijā aizvadīts sirsnīgs un jau par tradīciju kļuvis pasākums, kurā Jelgavas novada pašvaldība īpaši sveica savus jaunākos iedzīvotājus. Šoreiz kopā ar vecākiem tika godināti 67 mazuļi, kuru vidū arī viens dvīnīšu pāris, tādējādi kādai ģimenei Glūdas pagastā nesot dubultlielu prieku.
Laika posmā no 2025. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. martam Jelgavas novadā piedzimuši 36 zēni un 31 meitene. Lielākais jaundzimušo skaits reģistrēts Cenu pagastā – 12 mazulīši, Ozolnieku un Glūdas pagastā – katrā 9 bērni, Kalnciema, Līvbērzes un Platones pagastā – katrā 5 bērniņi, Elejas, Sesavas un Zaļenieku pagastā – 4, Salgales, Svētes, Valgundes un Vilces pagastā – 2, Jaunsvirlaukas un Vircavas pagastā reģistrēts 1 mazulis, savukārt neviens jaundzimušais nav reģistrēts Lielplatones pagastā.
Pašvaldība mazajiem novadniekiem pasniedza īpašu pašvaldības piemiņas zīmi - sudraba monētu jeb laimes vērdiņu, kuras aversā ir attēlots bērna pēdiņu nospiedums ar tekstu „Nes Jelgavas novadu pasaulē!”, savukārt monētas reversā redzams Jelgavas novada ģerbonis. Monēta nes vēstījumu, ka pašvaldībai katra bērniņa ienākšana šajā pasaulē jeb katra mazuļa pēdu nospiedums novada zemē ir īpašs notikums.
Vecāki, kuri neieradās uz sveikšanu, sarūpēto dāvanu varēs saņemt savā pagasta pārvaldē.