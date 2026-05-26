Šodien 18:30
Ostapenko ar jaunzēlandieti Rutlifu sasniedz Francijas atklātā čempionāta otro kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien Francijas atklātā čempionāta dubultspēļu sacensībās pārī ar jaunzēlandieti Erinu Rutlifu, pirmās kārtas cīņā ar 3-6, 6-1, 6-2 pārspēja Francijas duetu - Kseniju Efremovu/Elēžu Inisanu.
Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 130 WTA dubultspēļu ranga punktus. Vienspēlēs Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 31. vietā un pamatturnīrā izsēta ar 29. numuru, pirmdien pirmajā kārtā ar 6-4, 6-4 uzvarēja vācieti Ellu Zeidlu (WTA 96.). Otrās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 70 WTA ranga punktus, un tajā viņa tiksies ar polieti Magdu Lineti (WTA 57.).
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja "French Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Francijas atklātais čempionāts ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz nākamās nedēļas nogalei.