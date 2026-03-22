Rumbas pagastā sūdzas par elektropārvades līniju un šautuvi
Kuldīgas novada Rumbas pagasta iedzīvotāju sapulcē Mežvaldē paziņoja par vadības maiņu un paveikto infrastruktūras uzlabojumos, bet karstākais temats bija plānotā 330 kV elektrolīnija, par kuru iedzīvotāji pieprasīja skaidrākus izvērtējumus un risinājumus ar mazāku ietekmi uz vidi un īpašumiem. Pēc mēneša plānota atkārtota tikšanās ar “Augstsprieguma tīkla” pārstāvjiem.
Mežvaldē 16. martā notika ikgadējā Rumbas pagasta iedzīvotāju sapulce, kurā kuplā skaitā pulcējās vietējie iedzīvotāji, lai uzdotu sev interesējošos jautājumus Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Artim Robertam un pašvaldības izpilddirektora vietniecei Agnesei Bukai.
Sapulcē iedzīvotāji tika informēti, ka esošā vadītāja Lija Šēle ar aprīli beigs pildīt savus pienākumus. Sākot ar 1. aprīli, pagasta pārvaldes vadību pārņems Kristīne Kuzmina, kura turpmāk apvienos abu kaimiņu pagastu - Rendas un Rumbas vadību.
Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle iepazīstināja klātesošos ar pārskatu par 2025. gadā paveikto. Pērn nozīmīgas investīcijas ieguldītas infrastruktūras uzlabošanā. Novadnieku ciemā nomainīti 10 novecojuši gaismekļi, uzstādot mūsdienīgas LED lampas, savukārt Mežvaldes bērnu rotaļu laukumā uzstādītas jaunas šūpoles, uzsākot pakāpenisku nolietoto elementu nomaiņu.
Rumbas pagasts pērn kļuva par pirmo novadā, kur uzsākta kapu digitalizācija, un šobrīd apzinātas Pļavsargu un Upesostu kapu teritorijas. Būtiski līdzekļi ieguldīti arī autoceļu uzturēšanā un rekonstrukcijā. Kopumā pagasts apsaimnieko vairāk nekā 92 kilometrus ceļu un ielu, nodrošinot sniega tīrīšanu, greiderēšanu un īstenojot vērienīgākus projektus, tostarp autoceļa Palejas–Krišjāņi–Ošinieki posma rekonstrukciju, kā arī Veldzes un Rudupes tiltu remontdarbus. Viens no apjomīgākajiem pērnā gada darbiem bija Riežupes caurtekas pārbūve, kas par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem tika īstenota par 663 228 eiro, lai uzlabotu zivju dzīvotņu kvalitāti upē.
Sapulces noslēgumā izvērtās plašas diskusijas, kurās galvenā uzmanība tika pievērsta AS “Augstsprieguma tīkls” iecerei izbūvēt jaunu 330 kV elektropārvades līniju, kas skartu vairākus pagasta ciematus. Iedzīvotāji pauda bažas par nepietiekamu informāciju par projektu un sabiedriskās apspriešanas procesu, vienlaikus aicinot pašvaldību aktīvāk pieprasīt ekspertu izvērtējumus par līnijas ietekmi uz biotopiem, putniem, Riežupes dabas parku un Ventas senleju.
Artis Roberts skaidroja, ka, AS “Augstsprieguma tīkls” īstenojot līnijas izbūvi, pašvaldības mērķis ir panākt risinājumus, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotāju dzīves vidi, īpašumus un apkārtējo vidi kopumā. Pašlaik trasi plānots virzīt tā, lai tā pēc iespējas vairāk šķērsotu valsts mežu teritorijas, nevis privātīpašumus. Savukārt iedzīvotāji norādīja, ka piemērotākais risinājums būtu apakšzemes kabeļa izbūve pa esošo trasi. Lai turpinātu šī jautājuma risināšanu, nolemts pēc mēneša rīkot atkārtotu sapulci, kurā piedalītos arī AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvji un sniegtu detalizētākus skaidrojumus.
Papildus elektropārvades līnijas jautājumam iedzīvotāji interesējās arī par Novadnieku ciema attīrīšanas iekārtu darbību, ceļu greiderēšanas kvalitāti un gājēju un velobraucēju ceļa izbūvi uz Mežvaldi. Pašvaldība informēja, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pašlaik veic projektēšanas darbus un, pēc šobrīd pieejamās informācijas, atjaunotais ceļa posms kopā ar gājēju un velo infrastruktūru varētu būt gatavs 2028. gadā.
Sapulcē tika pārrunāts arī jautājums par šautuves darbību. Pašvaldībā saņemti vairāki iedzīvotāju iesniegumi par šautuves radīto troksni un šaušanu brīvdienās. Iedzīvotāji tika informēti, ka jautājums jau pārrunāts ar šautuves apsaimniekotājiem un noslēgts precizēts līgums, kurā noteikti šautuves izmantošanas laiki un dienas. Sapulcē piedalījās arī šautuves nomnieks Jānis Āboliņš, kurš skaidroja šautuves ikdienas darbu un uzsvēra, ka tiek meklēti risinājumi, lai šautuves darbību organizētu iespējami saskaņoti ar apkārtējo iedzīvotāju interesēm.