Pieņemts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums
Saeima trešajā lasījumā pieņēma likumu par Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanu un aizsardzību, nosakot īpašu pārvaldības sistēmu UNESCO Pasaules mantojuma vietai. Likums ievieš skaidrus noteikumus vēsturiskās vides saglabāšanai, tostarp būvniecības nosacījumus, obligātu īpašumu apdrošināšanu no 2029. gada un atbalsta mehānismus iedzīvotājiem.
Kuldīgas novada pašvaldība ziņo, ka Saeima 12. februārī trešajā lasījumā pieņēma Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu, kas nosaka īpašu pārvaldības un uzraudzības sistēmu UNESCO Pasaules mantojuma vietai Kuldīgā.
Likuma mērķis ir nodrošināt skaidrus principus, kā saglabāt, pārvaldīt un attīstīt Kuldīgas vecpilsētu, vienlaikus stiprinot valsts, pašvaldības un sabiedrības sadarbību kultūras mantojuma aizsardzībā. Likumu Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar jomas ekspertiem izstrādāja kā ilgtermiņa risinājumu UNESCO vietas pārvaldībai, lai nodrošinātu caurskatāmu, saprotamu un stabilu kārtību vēsturisko vērtību saglabāšanai.
Likums nosaka vecpilsētas un tās aizsardzības zonas teritoriju 173,18 hektāru platībā. Tajā paredzēti būvniecības un pārbūves nosacījumi vēsturiskās vides saglabāšanai, kā arī noteikts, ka no 2029. gada vecpilsētā esošie nekustamie īpašumi būs jāapdrošina. Vienlaikus pašvaldība izstrādās atbalsta mehānismus iedzīvotājiem, lai palīdzētu īpašumu uzturēšanā un sakārtošanā. Lai nepieļautu kultūrvēsturisko ēku bojāeju, noteiktos gadījumos pašvaldībai būs tiesības nekustamo īpašumu atsavināt.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska uzsver, ka UNESCO statuss ir ne tikai atzinība, bet arī atbildība. Ar pieņemto likumu tiek nostiprināts tiesiskais ietvars, kas ļaus ilgtermiņā saglabāt vecpilsētas vērtības un nodrošināt attīstību ciešā saskaņā ar vēsturisko vidi.
Likuma pieņemšana iezīmē pāreju uz tā praktisko īstenošanu. Ieviešana notiks pakāpeniski un ar sabiedrības iesaisti, nodrošinot skaidru informāciju par turpmākajiem soļiem. Tuvākajā laikā pašvaldība uzsāks saistošo noteikumu un praktisko kārtību izstrādi, tostarp regulējumu par ēku apdrošināšanu un atbalsta mehānismiem iedzīvotājiem. Tiks izveidota Kuldīgas vecpilsētas sadarbības padome, kurā darbosies dažādu institūciju pārstāvji, lai nodrošinātu koordinētu un sabalansētu lēmumu pieņemšanu. Tāpat paredzēti informēšanas pasākumi, konsultācijas un tikšanās ar iedzīvotājiem, īpašniekiem un investoriem, lai skaidrotu likuma piemērošanu praksē.
Likuma ieviešana paredz skaidru, secīgu kārtību – vispirms tiks izstrādāti nepieciešamie saistošie noteikumi un praktiskie risinājumi, pēc tam pakāpeniski tiks ieviestas atsevišķas prasības. Pašvaldība nodrošinās iespēju iedzīvotājiem saņemt konsultācijas un iesaistīties apspriešanās procesā.
Pieņemtais likums veido stabilu un prognozējamu pamatu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai un attīstībai, apvienojot vēsturiskā mantojuma aizsardzību ar pārdomātu nākotnes izaugsmi.