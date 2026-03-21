Ādažos būvē jaunu bērnudārzu 288 bērniem
Ādažu novadā nosivnēti Spāru svētki jaunai pirmsskolas iestādei Ūbeļu ielā. Tās būvniecība izmaksāja 13,88 miljonus un tajā būs vietas 288 bērniem, tostarp četras grupas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem. Būvdarbi rit strauji, sasniegts Spāru svētku posms un to paredzēts atvērt nākamā gada rudenī, vienlaikus labiekārtojot arī apkārtējo teritoriju.
Jaunās pirmsskolas būvniecības izmaksas ir 13 883 094 eiro, kur pašvaldības finansējums ir 8 883 094 eiro, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 5 000 000 eiro, vēsta Ādažu novada pašvaldība. Būvdarbus veic SIA “Kvadrum”, bet būvuzraudzību – SIA “Būvrem”. Šobrīd pabeigta ēkas galveno konstrukciju betonēšana, notiek jumta, logu un durvju konstrukciju montāža, uzsākta arī fasādes konstrukciju izbūve. Būvnieki sākuši izbūvēt lielāko daļu no iekšējiem un ārējiem inženiertīkliem.
Veikto darbu rezultātā ēkas būvniecība pietuvojusies nozīmīgam starpposmam – Spāru svētkiem. "Šajos Spāru svētkos esmu pateicīgs visiem būvniecības procesā iesaistītajiem par ieguldīto darbu un kvalitāti, lai Ādažu novada visjaunākajai paaudzei jau drīzumā būtu pieejama jauna un mūsdienīga pirmsskolas ēka. Ticu, ka 2027. gada rudenī jaunā pirmsskola varēs vērt savas durvis pašiem mazākajiem novadniekiem", atzīmē Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos Jānis Vaivads.
"Izglītība Ādažu novadā ir prioritārā joma. Turklāt jaunas izglītības iestādes ir nepieciešamas pieaugošajam iedzīvotāju skaitam mūsu novadā. Šis ir pamatakmens jaunai iniciatīvai – jaunai pirmskolai, kas veidos nākotnes izglītību novadā", uzsver Ģirts Dubkēvičs, Ādažu novada pašvaldības domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs.
"Pateicoties lieliskajam komandas darbam, būvdarbi rit strauji uz priekšu. Par spīti skarbajai ziemai, esam spējuši apsteigt sākotnēji plānoto būvdarbu izpildes grafiku. Paldies visai komandai - pasūtītājam, projektētājiem, būvuzraugam un visiem citiem sadarbības partneriem, pauž "Kvadrum" būvdarbu vadītājs Oskars Saliņš.
Iepriekš jaunas izglītības iestādes Ādažu novadā tika atklātas pirms vairākiem gadiem - 2022. gada septembrī, kad tika atklāta atjaunotā Carnikavas pamatskola (tagad jau vidusskola), kā arī 2019. gada septembrī, kad tika atklāta jaunuzceltā Ādažu sākumskola.
Izglītības iestādes celtniecības ietvaros labiekārtos arī ēkai pieguļošo teritoriju, veidojot to atbilstoši labas pilsētplānošanas ieteikumiem. Zaļā zona ar lielajiem ozoliem gar Ūbeļu ielu būs brīvi pieejama, tāpat kā topošās ēkas priekšdārza zona ar auto stāvvietām, gājēju ceļiem un labiekārtojumu.