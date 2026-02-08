Novadu ziņas
"Ādažu Namsaimnieks" nepiemēros kavējuma procentus
SIA "Ādažu Namsaimnieks" par saviem pakalpojumiem klientiem nepiemēros kavējuma procentus līdz maijam, ziņo Ādažu novada pašvaldība.
Ādažu novada pašvaldība aicina mājsaimniecības, kurām ir grūtības savlaicīgi apmaksāt apkures rēķinus, nekavējoties vērsties SIA "Ādažu Namsaimnieks". Tiek ziņots, ka būs iespējams vienoties par rēķina apmaksas sadalīšanu vairākos maksājumos. Tiks pielāgots maksājumu grafiks klienta faktiskajām finanšu iespējām.
Skaidro, ka katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli, meklējot saprātīgu un abpusēji pieņemamu risinājumu, vienlaikus nodrošinot nepārtrauktu siltumapgādi apkures sezonas laikā.