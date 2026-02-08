Ādažu novadā skolotājiem plāno kompensēt ceļa izdevumus uz skolu

Ādažu novada skolotājiem kompensēs ceļa izdevumus uz skolu.
Iecerēts, ka Ādažu novada skolotājiem tiks kompensēti ceļa izdevumi uz skolu, informē pašvaldība.
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas deputāti ir atbalstījuši saistošo noteikumu projektu par transporta izdevumu kompensēšanu pedagogiem. Noteikumi paredz, ka pedagogiem būs tiesības saņemt sabiedriskā transporta kompensāciju 100% apmērā no faktiskajām izmaksām.
Kompensācija nedrīkstēs pārsniegt 120 eiro mēnesī par nokļūšanu reizi dienā vienā maršrutā no deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
Uz kompensāciju varēs pretendēt pedagogs, ja viņa dzīvesvieta atrodas vairāk nekā piecu kilometru attālumā no izglītības iestādes.
Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 104 820 eiro.
Gala lēmums par saistošajiem noteikumiem jāpieņem domes sēdē.